Disney+ et toutes ses avant-premières du mois de septembre !

En ce mois de septembre, vous ne devriez manquer pour rien au monde le concert de Billie Eilish à Disney +, le film New Mutants et la série Star Wars : Visions, et bien d’autres avant-premières qui atteignent le célèbre Plate-forme.

Enfin, nous avons la liste complète avec le premières de Disney Plus au Mexique pour le prochain mois de septembre 2021.

Connaissez donc les dates d’arrivée de nouveaux films, séries et documentaires, avec des productions étonnantes de National Geographic, Marvel Studios et Pixar.

A noter que les nouveautés les plus attendues sont : le concert de Billie Eilish, Happier Than Ever : une lettre d’amour à Los Angeles ; Le film New Mutants avec Anya Taylor-Joy (Glass) et Charlie Heaton (Stranger Things); et Star Wars : Visions, la série d’anthologies de Lucasfilm.

De plus, vous voudrez également profiter des nouveaux épisodes des séries Monster’s At Work et Legends and What If…? avec leur nouveau regard sur une version différente du MCU à laquelle nous ne nous attendions pas.

Alors sans plus attendre, voici les productions qui viennent s’ajouter à l’immense catalogue de la plateforme Walt Disney Company.

1

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

Première : 3 septembre

“Je n’ai jamais fait quelque chose comme ça.” Billie Eilish crée plus qu’un concert, et raconte en même temps une histoire avec Gustavo Dudamel et le Los Angeles Symphony Orchestra dans ce film réalisé par Robert Rodríguez.

Dans cette spéciale, Billie apparaît au légendaire Hollywood Bowl pour interpréter les 16 titres de son nouvel album dans l’ordre. Vous ne pouvez pas le manquer car il aura également des éléments animés.

2

Les nouveaux mutants

Première : 15 septembre

20th Century Studios et Marvel Entertainment présentent The New Mutants sous la direction de Josh Boone. Ce thriller d’horreur se déroule dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est interné pour une observation psychiatrique.

Après une série d’événements étranges, leurs nouvelles capacités en tant que mutants et leurs amitiés seront mises à l’épreuve alors qu’ils se battent pour en sortir vivants.

Le film met en vedette Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit), Charlie Heaton (Stranger Things), Alice Braga (Predators), Blu Hunt (The Originals) et Henry Zaga (13 Reasons Why).

3

Marley et moi

Première : 17 septembre

Owen Wilson et Jennifer Aniston jouent dans ce film sur un couple qui vient d’emménager sous le soleil de West Palm Beach en Floride. Là, ils trouvent un emploi dans deux journaux rivaux, achètent leur première maison et adoptent un adorable chiot Labrador qui se transforme rapidement en une carcasse de 45 kilogrammes et transforme la maison en un chaos hilarant.

4

Mon frère chasse les dinosaures

Première : 17 septembre

Jack a cinq ans, deux sœurs aînées, il adore les Tortues Ninja et ses parents lui annoncent qu’il va avoir un petit frère “spécial”. Jack pense qu’il a des super pouvoirs, mais avec le temps, il comprendra que Gio est né avec le syndrome de Down.

5

Campé, Saison 4

Première : 1er septembre

Cette comédie familiale de Disney Channel suit les frères et sœurs Emma, ​​​​Ravi et Zuri Ross alors qu’ils quittent leur penthouse insolite de New York pour le Camp Kikiwaka, un camp d’été rustique du Maine où leurs parents se sont rencontrés à l’adolescence. .

6

Argentine sauvage, saison 1

Première : 1er septembre

Cette série documentaire de National Geographic vous emmène à la découverte de la biodiversité sauvage du nord et du sud de l’Argentine.

Découvrez la côte de la Patagonie, qui abrite certains des animaux les plus spectaculaires de la planète. Là, le désert aride rencontre l’océan, et le long de cette côte extrême et hostile, les animaux se battent pour leur survie, combattant les éléments et d’autres animaux.

7

Doogie Kamealoha, Saison 1

Première : 8 septembre

Chaque mercredi, il y aura un épisode spécial de cette série originale Disney +. Suivez le Dr Lahela “Doogie” Kamealoha, une jeune prodige de 16 ans qui combine sa carrière médicale naissante avec les défis de l’adolescence.

8

Holly Hobbie, Saison 2

Première : 8 septembre

Une chanteuse adolescente qui a vécu toute sa vie dans la ville de Collinsville aux États-Unis, rêve de moyens de sauver le monde, même s’ils commencent dans sa propre arrière-cour, tout en faisant face aux défis de grandir tels que les harceleurs, tomber amoureux et les horaires. Pour rentrer à la maison.

9

Star Wars : Visions, Saison 1

Première : 22 septembre

Cette série d’anthologies de sept courts métrages de Lucasfilm raconte de nouvelles histoires de Star Wars, avec une esthétique visuelle captivante pour son style anime japonais traditionnel.

La luxueuse distribution de voix japonaise ainsi que le dub anglais donnent vie aux personnages de ces courts métrages. Par exemple, The Duel mettra en vedette Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (chef des bandits) et Jaden Waldman (chef du village).

dix

Héritiers de la nuit

Première : 22 septembre

Suivez un groupe de jeunes vampires à l’école en 1889. Vous rencontrerez Alisa, parmi d’autres héritiers de divers clans de vampires qui vivent dans différentes régions d’Europe et fréquenteront cette fantastique institution. Ils apprendront que les clans ont été créés par Dracula, à qui il a donné un rubis aux pouvoirs spéciaux.

Onze

Spidey et ses incroyables amis, saison 1

Première : 22 septembre

La première saison de cette série de courts métrages sur Marvel’s Spiderman est là, mais avec une nouvelle animation et conçue pour les plus petits de la maison. Spidey et ses amis seront là pour sauver la situation et combattre les méchants qui ne veulent que blesser les autres.

12

Marvel’s Spider-Man : Maximum Venom, Saison 1

Première : 22 septembre

Il suit Peter Parker dans ses premières années de super-héros adolescent. Bien que sa confiance grandisse chaque jour, il atteindra bientôt sa limite lorsqu’il devra faire face à Venom et à la menace qu’il a réveillée.

Cette série amusante de six émissions spéciales d’une heure présente certains des personnages les plus appréciés de Marvel, notamment Captain Marvel, Groot, Dr. Strange et Star-Lord.

13

Gigantosaure

Première : 22 septembre

Quatre jeunes dinosaures explorent un monde préhistorique rempli d’aventures où le plus excitant de tous les mystères est Gigantosaurus, le plus grand et le plus féroce dinosaure jamais vu.

14

Zeke et Luther, Saisons 1-3

Première : 22 septembre

Ce que Zeke et Luther veulent le plus au monde, c’est devenir le duo de skateurs le plus célèbre au monde. Avec ses amis, ses rivaux de skate et sa famille, tous deux se retrouveront très occupés par des méfaits.

quinze

Super Noa, saison 1

Première : 29 septembre

La série Disney Channel Italia suit Noa, une jeune adolescente originaire de l’Antarctique et qui aime paniquer avec tout ce qui l’entoure. Elle laisse derrière elle la superficialité et n’a de ressentiment envers personne, au contraire, elle s’amuse bien à infecter tous ses amis avec sa bonne humeur.

16

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, Saison 2

Première : 29 septembre

Marinette est en alerte à l’école car Lila veut voler le cœur d’Adrien et se rendre populaire en trompant et en manipulant toute l’école. Adrien affronte Agami, une adversaire d’escrime de premier ordre, et il n’ignore pas son talent.

Ladybug rencontre enfin Maître Fu, le gardien du Miraculeux qui lui a confié les boucles d’oreilles, et Tikki, son kwami. Ladybug pourrait-elle avoir de nouveaux pouvoirs ?

17

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon

Première : 15 septembre

La Dre Michelle Oakley est une vétérinaire omniprésente au Yukon, au Canada. Elle aide les animaux sauvages et domestiques dans un rayon de milliers de kilomètres carrés avec la compagnie de ses filles et un humour vif.

Elle jongle entre être vétérinaire à temps plein, épouse et mère, tout en nous montrant certains des paysages les plus reculés du monde.

18

Secret dans les océans, saisons 1 et 2

Première : 22 septembre

Cette série documentaire de National Geographic est une aventure étonnante qui vous plonge dans de mystérieuses villes sous-marines, des navires coulés et les merveilles naturelles sauvages des mers du monde entier.

Vous ne croirez pas qu’il existe des figures spectrales et tous les secrets des mers dans le golfe du Mexique, la Chine, la ceinture de feu du Pacifique, pour n’en nommer que quelques-uns.