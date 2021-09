Disney+ et toutes ses avant-premières du week-end

Aujourd’hui, nous allons vous présenter le premières dans la Plate-forme Disney Plus disponible pour le dernier week-end de septembre, pour pouvoir atteindre un mois de plus, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de cette année.

Donc si vous avez un abonnement à cette plateforme divertissement, à cette occasion, nous vous dirons les premières qu’il aura pour ce week-end.

Si vous ne savez plus quoi regarder d’autre à la télévision par câble, les plateformes de streaming sont une bonne option pour regarder des contenus de toutes sortes.

Ceci en parlant de séries, de films, de documentaires, entre autres et bien sûr de tous les genres.

Et le meilleur de tous, tout ce que vous devez faire pour avoir accès à des milliers de films et de nouveaux contenus est d’avoir un abonnement à l’un d’entre eux.

Et si vous faites partie de ceux qui ont Disney Plus, nous vous disons quelles sont les premières qui seront disponibles pour ce week-end.

“Star Wars: Visions” (Saison 1) “Doogie Kamealoha” (Episode 3) “Et si…?” (Épisode 7) « Partners and Hounds » (Épisode 10) « Chip and Dale : Life in the Park » (Épisode 9) « A Spark Story : A Sparkling Story » (DOCUMENTAIRE) « Spidey and His Amazing Friends » (Épisode 1 à 3) « Gigantosaure » (Saison 1) « Zeke et Luther » (Saisons 1 à 3) « Secret in the Oceans » (Saison 1 et 2) « Tombs under the Nile » (Documentaire) « The Angel in the Clock » (Film ) “Robots” (Film) “Carlos Rivera: Chroniques d’une guerre” (Concert) “La Légende de Mordú” (Court)

Mélissa Gamboa

Ingénieur animation et effets visuels, diplômée en février 2020. Elle a commencé son parcours d’écriture sur le portail Show News en février 2020 en travaillant sur la rédaction de notes, de contenu sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook et la mise à jour de contenu pour toujours tenir informé le public. Il a une spécialisation avec des notes sur des choses liées à la musique, aux premières, au cinéma et à divers contenus. Pendant qu’il travaillait chez Show News, il a suivi des formations de cours sur le référencement en juin 2020, le cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, le cours sur les outils de vérification en juillet 2020, le cours Google Trends en avril 2020 et le cours Google Earth en mars 2020.

