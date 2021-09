in

Disney + et toutes ses premières pour ce week-end | Instagram

Le jour préféré de beaucoup est arrivé et c’est aujourd’hui le célèbre Plate-forme Disney + présente son premières pour le week-end réussissant à plusieurs reprises à jouer le rôle de premier plan de la part des autres plateformes de divertissement.

Donc, si votre truc est de rester à la maison pour vous reposer et que vous préférez les marathons du week-end, cette liste de premières plateformes vous fascinera sans aucun doute.

Le week-end est enfin arrivé et pour vous aider à avoir quelques jours de détente pour vos études ou votre travail, nous vous informerons des nouveautés qui arrivent sur la plateforme souris.

Sans plus attendre et pour ne plus perdre de temps, voici les premières que vous retrouverez dans le catalogue Disney + à partir d’aujourd’hui, vendredi 10 septembre :

Premières Disney Plus

“Doogie Kamealoha” (Episode 1)

“Veintialgo” (court)

“Et qu’est-ce qui se passerait si …?” (Épisode 5)

“Partenaires et chiens” (Episode 8)

“Chio et Dale : la vie dans le parc” (Episode 7)

Pratiquement ces premières qui arrivent pour ce week-end sont de nouveaux chapitres de séries qui ont déjà été publiés et c’est quelque chose qu’ils ont choisi de faire est de partager chapitre par chapitre semaine après semaine.