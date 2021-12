Disney et YouTube TV ont conclu un accord pour ramener ESPN, FX et d’autres chaînes

Disney et YouTube TV ont conclu un accord aujourd’hui pour remettre plus d’une douzaine de chaînes appartenant à Disney sur le service de streaming TV Internet de Google.

La nouvelle fait suite à une annonce précédente vendredi soir selon laquelle les deux n’étaient pas parvenus à un accord avant l’expiration de leur contrat, et les utilisateurs ont été informés qu’ils n’auraient plus accès aux chaînes, qui comprenaient ESPN, Disney, FX et d’autres propriétés appartenant à Disney. .

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’après une brève interruption, nous avons conclu un nouvel accord de distribution avec YouTube TV de Google pour la poursuite de la distribution de notre portefeuille de réseaux », a déclaré Disney dans un communiqué. « Nous apprécions la collaboration de Google pour parvenir à des conditions équitables et cohérentes avec le marché, et nous sommes ravis que notre solide gamme de programmes sportifs et d’actualités en direct, ainsi que de programmes de divertissement pour les enfants, la famille et le grand public soit en train d’être restaurée pour les abonnés YouTube TV à travers le pays. »

Avec la perte de chaînes, YouTube TV a annoncé qu’il réduirait son prix de 15 $ à 49,99 $ par mois. Dans un article de blog sur le service rétabli, YouTube TV a déclaré qu’il reviendrait à son coût de service initial de 64,99 $ par mois, mais qu’il « honorerait un crédit unique pour tous les membres concernés ».

« Pour les membres actifs qui n’ont pas encore reçu cette remise de 15 $ sur leur facture mensuelle, vous recevrez automatiquement un crédit unique sur votre prochaine facture sans aucune action nécessaire », a déclaré YouTube TV. « Pour les membres qui ont été touchés et qui ont lancé le processus d’annulation, nous serions ravis de vous accueillir à nouveau. »

YouTube TV a déclaré avoir commencé à rétablir l’accès aux propriétés appartenant à Disney sur son service, y compris les stations ABC locales, qui reviendront « au cours de la journée ».