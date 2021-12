Disney+ étend la fonctionnalité de regarder ensemble pour fonctionner avec FaceTime à l’aide de SharePlay

Disney+ étend aujourd’hui sa fonctionnalité « regarder ensemble » pour fonctionner avec FaceTime tout en utilisant SharePlay. Grâce à cela, les abonnés disposant d’un iPhone, d’un iPad ou d’une Apple TV peuvent profiter du contenu Disney avec les membres de leur famille et leurs amis de manière totalement synchronisée lors d’un appel FaceTime.

Selon la société, l’expérience Disney+ SharePlay est disponible dans le monde entier sur l’ensemble du catalogue de contenu Disney+ de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.

« Nous sommes très heureux de lancer SharePlay sur Disney+ pour les utilisateurs d’Apple à temps pour les vacances et avant plusieurs premières très attendues », a déclaré Jerrell Jimerson, vice-président exécutif des produits et de la conception, Disney Streaming. « Avec des milliers de films et d’émissions et un catalogue de contenu croissant de nouveaux titres et originaux, SharePlay offre une autre opportunité aux amis personnels et à la famille du monde entier de se réunir et de créer de nouveaux souvenirs avec leurs histoires préférées sur Disney+. »

Les sessions SharePlay peuvent accueillir jusqu’à 32 personnes et offrent à chaque participant à l’appel FaceTime la possibilité de choisir l’audio et les sous-titres dans la langue de son choix. Les téléspectateurs qui préfèrent un écran plus grand peuvent également profiter du contenu synchronisé sur leur Apple TV tout en partageant le moment avec leurs amis et leur famille sur FaceTime via leur iPhone ou iPad.

Avant cela, Disney+ disposait déjà d’une sorte de fonction de surveillance conjointe, où différents utilisateurs disposant d’un abonnement Disney+ pouvaient participer à une soirée de surveillance, réagir à une scène et lire/mettre en pause le contenu à tout moment. Désormais, avec SharePlay, il est plus facile de voir la réaction de l’autre personne puisque vous êtes en conversation FaceTime avec elle.

Une chose amusante à noter est que bien que Disney+ ne prenne en charge que la fonction SharePlay pour le moment, Apple a déjà présenté le service de streaming comme fonctionnant avec SharePlay pendant environ un mois, comme vous pouvez le voir ici. Si vous êtes curieux, voici tous les services de streaming que vous pouvez utiliser la fonction SharePlay et organiser une soirée avec des membres de la famille et des amis :

Apple TV+ MUBI Paramount+ SHOWTIME NBA BET+ ESPN HBO Max Hulu MasterClass Pantaya Pluto TV Starz

