Disney fait marche arrière et tous ses films pour le reste de 2021 sortiront d’abord en salles

Les premières simultanées sur Disney + sont terminées. Désormais, les salles seront prioritaires. Scarlett Johansson a-t-elle quelque chose à voir avec tout cela ?

Critiqué depuis des mois par les chaînes de cinéma, le syndicat lui-même, et ses propres acteurs, Disney revient pour donner la priorité aux cinémas, au moins en 2021.

Nous ne savons pas si rébellions comme l’actrice Scarlett Johansson, qui a traduit en justice Disney pour la première de Black Widow sur Disney +, ont influencé cette décision. Ou peut-être que le billet Disney + Premium n’a pas fonctionné comme prévu, et les abonnés préfèrent attendre 2 ou 3 mois pour le voir gratuitement, au lieu de payer les 21,99 euros qu’il en coûte pour le voir maintenant.

Disney annonce dans un communiqué de presse que toutes les premières de films Disney qui restent pour ce 2021, sortira en salles en premier, avec une fenêtre de 30 jours.

Nous parlons de films très importants avec des réalisateurs mythiques comme Ridley Scott ou Steven Spielberg, qu’ils vont sortir des films pour 20Th Century Fox, qui appartient maintenant à Disney.

La raison invoquée par Disney pour ce changement de politique est qu’ilLes sorties de films de l’été ont été un succès au box-office dans les salles.

“Après le formidable succès au box-office de nos films d’été, dont cinq des huit plus grandes sorties nationales de l’année, nous sommes ravis de mettre à jour nos plans de projection pour le reste de 2021”, explique Kareem Daniel, président de Disney Media.

Voici les dates de sortie des films Disney pour 2021 :

Encanto – 24 novembre The Last Duel – 15 octobre 2021 Ron’s Gone Wrong – 22 octobre Eternals – 5 novembre West Side Story – 10 décembre The King’s Man le 22 décembre 2021

Dans le cas de la comédie musicale Charme, un titre typiquement de Noël, Disney a fixé la date de sa sortie le 24 décembre sur Disney +, à temps pour le voir à la maison la veille de Noël ou Noël.

Ceux-ci sont le synopsis officiel des films Disney en 2021:

De 20th Century Studios et du cinéaste visionnaire Ridley Scott arrive Le dernier duel, une histoire captivante de trahison et de vengeance se déroulant dans la brutalité de la France du 14ème siècle.

Ron s’est trompéde 20th Century Studios et Locksmith Animation est l’histoire de Barney, un lycéen socialement maladroit, et de Ron, son nouvel appareil connecté numériquement, qui marche, qui parle, qui est censé être son “meilleur ami prêt à l’emploi”.

Les dysfonctionnements hilarants de Ron, dans le contexte de l’ère des médias sociaux, les lancent dans un voyage plein d’action alors que le garçon et le robot affrontent la merveilleuse confusion de la véritable amitié.

Éternels Marvel Studios suit un groupe de héros d’au-delà des étoiles qui ont protégé la Terre depuis l’aube de l’homme. Lorsque des créatures monstrueuses appelées Deviants, que l’on croit perdues pour l’histoire, reviennent mystérieusement, les Éternels sont obligés de se rallier pour défendre l’humanité une fois de plus.

Au Charme, de Walt Disney Animation Studios, Mirabel – le seul membre ordinaire de sa famille extraordinaire – découvre que la magie qui entoure sa maison est en danger, et qu’elle pourrait être le dernier espoir de sa famille.

Réalisé par le lauréat d’un Oscar Steven Spielberg, d’après un scénario du lauréat du prix Pulitzer et du lauréat du Tony Award Tony Kushner, West Side Story raconte l’histoire classique de rivalités féroces et d’amour de jeunesse en 1957 à New York.

Alors qu’une collection des pires tyrans et criminels de l’histoire se réunissent pour planifier une guerre qui mettra fin à des millions de personnes, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. Découvrez les origines de la première agence de renseignement indépendante en L’homme du roi.

Des titres intéressants que Disney espère encaisser d’abord en salles, puis sur Disney +.