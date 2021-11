Disney+ fête sa grande semaine et désormais il ne vous en coûtera que 1,99€ pour vous inscrire | Divertissement

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’avez pas encore essayé Disney+, voici une opportunité unique. Une remise de 75% le premier mois ! Juste à temps pour la sortie de trois films puissants.

Le 12 novembre, le Disney + jour, mais à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 14 novembre, vous pouvez profiter d’un offre unique pour les nouveaux abonnés.

Inscrivez-vous à Disney+ pour seulement 1,99 euros le premier mois. C’est une réduction de 75 % ! Vous pouvez vous inscrire sur ce lien. Jusqu’au 14 novembre seulement ! Si après ce mois vous ne souhaitez pas continuer, vous devez annuler l’abonnement avant la fin des 30 jours, ou il sera renouvelé automatiquement.

C’est le moment idéal pour s’abonner, car Le 12 novembre, Disney+ sortira trois films très attendus, dans le cadre de l’abonnement (sans paiement supplémentaire) : Croisière dans la jungle, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Dopesick.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Les autres premières qui arriveront le 12 sont un court métrage des Simpsons rendant hommage à Disney, le court métrage Pixar Ciao Alberto, Olaf Presents, une nouvelle saison d’El Mundo selon Jeff GoldBlum et d’autres surprises.

L’offre est ouverte à les plus de 18 ans qui n’ont pas de compte Disney+. Si vous en avez déjà un, vous pouvez toujours en créer un nouveau…

Et en plus de l’actualité, vous pouvez profiter tout le contenu de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, National Geographic, et plus : The Mandalorian, tous les films et séries Marvel, Pixar, Disney et Star Wars, les documentaires National Geographic, Les Simpsons, Futurama, et bien plus encore.

Toutes les premières et nouvelles, y compris les films Star Wars et Marvel, et leurs séries exclusives, sont en résolution 4K avec Dolby Vision.

Ils peuvent être consultés avec une application pour iOS et Android sur mobile ou tablette, sur PC ou Mac, avec Fire TV, Apple TV et Chromecast, sur Samsung, les téléviseurs LG et sur les consoles PlayStation et Xbox, entre autres.

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Disney+ propose également des fonctionnalités comme GroupWatch, qui permet de profiter du contenu avec d’autres personnes à distance, chacune avec son propre écran, même si elles ont toutes le même compte.

Le contenu sera synchronisé entre tous, même lorsque quelqu’un rembobine ou met en pause le film ou la série.

Une occasion unique d’essayer Disney+, car cette plateforme n’a pas d’essai gratuit, et elle fait rarement des offres.

Inscrivez-vous à Disney+ pour seulement 1,99 euros le premier mois. C’est une réduction de 75 % ! Vous pouvez vous inscrire sur ce lien. Jusqu’au 14 novembre seulement ! Si après ce mois vous ne souhaitez pas continuer, vous devez annuler l’abonnement avant la fin des 30 jours, ou il sera renouvelé automatiquement.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.