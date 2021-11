Disney + fêtera son deuxième anniversaire avec un court métrage des Simpsons – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le « Disney + Day », qui aura lieu le 12 novembre pour célébrer le deuxième anniversaire de la naissance de ce service d’abonnement en streaming, débarque également dans la ville de « Springfield » avec la première exclusive du court métrage Les Simpsons sur Plusniversario.

Dans ce nouveau court métrage, tout « Springfield » est invité à une grande fête organisée par la famille « Simpson ». Tous sauf Homer, qui sera le seul à ne pas être présent à « Plusniversario », considéré comme l’événement de l’année et auquel les personnages emblématiques de l’usine Disney ne manqueront pas.

Les Simpsons sur Plusniversary est également la dernière production que la plate-forme Disney + propose à ses utilisateurs, qui peuvent déjà profiter d’autres courts métrages dans lesquels la petite Maggie est le protagoniste, comme le jour le plus long de Maggie ou Jouer avec le destin.

Il existe également deux courts métrages qui fusionnent l’univers de « Les Simpsons » avec ceux de Star Wars (Maggie Simpson au réveil de la sieste) et Marvel (The Simmspon : Le bon, le méchant et Loki), en plus des collections horreur, prédictions, voyages, rock stars et sports, et son long métrage.

En plus de ce clin d’œil à la série la plus ancienne de l’histoire, créée par Matt Groening et sortie en 1989, « Disney + Day » proposera d’autres grandes sorties de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

