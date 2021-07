Disney + gratuit, aide-mémoire pour friteuse à air de 11 $, Alexa dans votre voiture pour 20 $, couverture rafraîchissante à 31 $, extension Wi-Fi à 20 $, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous espérons que tous nos lecteurs ont passé un bon week-end du 4 juillet ! Nous espérons également que vous avez un jour de congé lundi, afin que vous puissiez vous détendre et récupérer. Bien sûr, les deals ne prennent jamais de congé, et nous non plus. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, car il y a des ventes de dernière minute phénoménales en ce moment ! Voici quelques faits saillants :

Découvrez toutes ces bonnes affaires quotidiennes et bien plus ci-dessous !

Echo Auto Reconditionné Certifié – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Hub de garage intelligent MyQ de Chamberlain – Hub de garage compatible Wi-Fi avec contrôle par smartphone, modèle MYQ-… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,01 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble ordinateur portable Hyundai et carte MicroSD 128 Go | Thinnote-A 14,1″ – Ordinateur portable Intel Celeron | 4 Go de RAM,… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Hyundai | HyBook, 14,1″ – Intel Celeron N4120 | Écran 1366 x 768 | 8 Go de RAM | 128 Go SSD | Exp… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 279,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ecovacs Deebot N8 Pro+ Robot Aspirateur et Vadrouille avec Station de Vidage Automatique, Aspiration Supérieure 2600 Pa, L… Prix catalogue : 799,99 $ Prix : 559,98 $ Vous économisez : 240,01 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Alexa Smart Plugs – Aoycocr Mini WIFI Smart Socket Switch Fonctionne avec Alexa Echo Google Home, Re… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 10,50 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU

Boucles d’oreilles diamant rondes 1/4 ct pour femmes serties en argent sterling Prix:$59.90 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Instant Pot Duo Plus 6 Quart 9-en-1 Autocuiseur électrique, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,95 $ Vous économisez : 40,04 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble de feuilles de triche magnétique Air Fryer, accessoires pour friteuse à air, temps de cuisson, aimant pour accessoire Airfryer… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 11,45 $ Vous économisez : 8,54 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Obtenez jusqu’à 6 mois de Disney+ gratuitement lorsque vous vous inscrivez pour 1 mois d’Amazon Music Unlimited Prix : 6 mois gratuits ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

TCL 43″ TV & barre de son Alto 3 Prix catalogue : 409,98 $ Prix : 357,98 $ Vous économisez : 52,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Carote Poêle à frire antiadhésive 8 pouces Poêle à œufs Poêle à omelette, ustensiles de cuisine antiadhésifs, revêtement en granit… Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 9,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Elegear Cooling Throw Blanket for Couch, Japanese Q-Max 0.4 Arc-Chill Cooling Fiber Absorb Body… Prix catalogue : 36,99 $ Prix : 30,99 $ Vous économisez : 6,00 $ (16%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

COSORI Air Fryer Max XL (100 recettes) Cuiseur à four chaud numérique, écran tactile avec 13… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 99,98 $ Vous économisez : 20,01 $ (17 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

TP-Link AC750 WiFi Extender (RE220), couvre jusqu’à 1200 pieds carrés et 20 appareils, jusqu’à 750 Mbps Dual… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.