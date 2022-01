Disney + Holiday Classic explose sur Netflix, Hulu et d’autres services de streaming

Après deux ans de quarantaines intermittentes, les statistiques de streaming de cette saison des fêtes montrent que les gens n’ont toujours pas peur d’être seuls à la maison. Selon un rapport de Nielsen, Home Alone était le film le plus regardé sur tous les services de streaming en décembre, y compris les nouvelles versions. Cela montre jusqu’où peut aller la nostalgie.

Home Alone est disponible en streaming sur Disney +, où il aurait été regardé pendant plus de 307 millions de minutes cumulées entre le 6 et le 12 décembre. Le retour en arrière a en fait battu le nouveau film original de Netflix Red Notice, la première en streaming de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et des plats de vacances plus récents comme The Christmas Chronicles, pour n’en nommer que quelques-uns. Seul à la maison n’était même pas le seul retour sur la liste – au numéro 2 était Elf, qui est diffusé sur Hulu, au numéro 9 était Le Père Noël sur Netflix et au numéro 10 était Seul à la maison 2: Perdu à New York sur Disney +.

Dans ce cas, la franchise Home Alone a peut-être été aidée par le tout nouvel opus Home Sweet Home Alone, que certains ont qualifié de redémarrage. Cependant, Home Sweet Home Alone a généralement des critiques négatives selon Rotten Tomatoes. Cette déception pourrait toujours être responsable de l’envoi des téléspectateurs vers l’original, mais pas de la manière dont les cinéastes l’avaient prévu.

Le premier film Home Alone a été créé en 1990 et est devenu un classique instantané. Il met en vedette Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister, un garçon sarcastique de 8 ans qui est accidentellement laissé à la maison pendant que sa famille nombreuse s’envole pour des vacances. Croyant qu’il a magiquement souhaité que leur absence existe, Kevin entreprend de prendre plus de responsabilités pour sa vie – principalement sous la forme de pièges ridicules destinés aux voleurs potentiels.

Le film a rapporté près de 470 millions de dollars en salles, il n’est donc pas surprenant qu’il s’agisse de l’une des œuvres les plus durables du genre des films de Noël. Pourtant, il partage la liste avec des versions relativement récentes – en particulier de Netflix, où Noël est devenu l’une des plus grandes saisons pour le nouveau contenu. La liste de Nielsen comprend également A Boy Called Christmas sur Netflix, The Power of The Dog sur Netflix et The Shack sur Netflix.

Les quatre films Seul à la maison en streaming maintenant sur Disney+. Espérons qu’ils seront toujours là en décembre, lorsque le public semble en avoir le plus besoin.