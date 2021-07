Disney + Hotstar annonce une nouvelle liste d’originaux indiens et de nouveaux plans d’abonnement

Les émissions seront diffusées collectivement en 2021 et dans certaines parties de 2022.

Disney + Hotstar a aligné une nouvelle liste de contenus de près de 20 originaux indiens à travers des séries et des films et révise ses plans tarifaires pour lancer des forfaits d’abonnement plus abordables alors qu’il cherche à élargir sa portée dans le pays et à augmenter sa base d’utilisateurs.

Semblable aux stratégies adoptées par Netflix et Amazon Prime Video, Disney + Hotstar introduira un plan annuel de 499 Rs uniquement sur mobile à partir du 1er septembre, a annoncé la société lors d’un événement virtuel mardi. En outre, un nouveau Super plan annuel d’un coût de 899 $ sera disponible pour les consommateurs à partir de la même date.

La société améliore également son plan d’abonnement Premium annuel de Rs 1 499 en ajoutant la flexibilité de l’appareil. Les abonnés de tous les plans auront accès au catalogue de contenu complet. L’ajustement de la stratégie de tarification de la société de streaming vidéo intervient à un moment où de plus en plus d’Indiens expérimentent le contenu OTT (over-the-top).

La suspension induite par la pandémie des théâtres et d’autres lieux de loisirs a exposé davantage de consommateurs à du contenu sur diverses plates-formes OTT et certains d’entre eux ont peut-être adopté le visionnage OTT pour de bon, selon les analystes. Les entreprises dirigées par Disney + Hotstar Netflix et Amazon Prime Video ont fait des investissements importants pour créer une bibliothèque locale diversifiée de contenu dans toutes les langues afin d’attirer plus de regards.

Selon les analystes de Media Partners Asia, les investissements indiens dans le contenu OTT auraient déjà atteint 700 millions de dollars en 2020, contre 600 millions de dollars en 2019. Avec des budgets pour les originaux et les acquisitions locales à la hausse, les coûts du contenu OTT devraient augmenter à un TCAC de 18% entre 2020 et 25 pour atteindre 1,6 milliard de dollars.

“Avec les nouveaux plans d’abonnement, nous voulons rendre notre contenu plus accessible à nos téléspectateurs en offrant le meilleur divertissement de leur catégorie tout en leur permettant de choisir le plan qui convient le mieux à leurs besoins”, a déclaré Sunil Rayan, président et directeur de Disney+. Étoile chaude. « L’ardoise de contenu démontre notre quête incessante d’apporter des histoires originales et localement pertinentes à nos consommateurs », a ajouté Rayan.

Alors qu’il tente de répondre à des publics variés, le lecteur OTT prévoit également de lancer des originaux Telugu en plus d’étendre sa bibliothèque d’originaux tamouls. L’Inde est un marché de croissance clé pour Disney+ et les abonnés de Disney+Hotstar représentent près d’un tiers de la base d’abonnés totale de la société. La popularité de Disney + Hotstar peut en partie être attribuée à son contenu sportif riche, en particulier le cricket qui suscite un énorme succès en Inde. La société OTT a déclaré qu’elle continuerait à diffuser en direct des tournois de cricket, y compris Vivo IPL 2021 et la Coupe du monde ICC masculine T20, le tout au cours des six prochains mois. La plate-forme présentera également les flux en direct des prochains tournois de tennis, de football et de F1.

La concurrence dans l’espace OTT local augmente dans un contexte d’appétit croissant pour les services numériques. Bien qu’il y ait eu de nouveaux entrants comme Lionsgate Play, il n’y a pas non plus de pénurie d’acteurs régionaux comme Hoichoi et d’acteurs de niche comme Mubi.

Disney + Hotstar, Netflix et Amazon Prime Video ont acquis de manière agressive des films directs en OTT pour maintenir le flux de contenu intact.

La liste à venir de Disney + Hotstar comprend des films comme Ajay Devgn avec Bhuj: The Pride of India, la comédie d’horreur dirigée par Saif Ali Khan Bhoot Police, la saison 2 de la série Web Arya avec Sushmita Sen, Six Suspects avec Pratik Gandhi, entre autres. Les émissions seront diffusées collectivement en 2021 et dans certaines parties de 2022.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.