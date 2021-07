Disney + Hotstar dévoile de nouveaux plans d’abonnement avec accès à toute la bibliothèque

L’ajustement de la stratégie de tarification de la société de streaming vidéo intervient à un moment où de plus en plus d’Indiens expérimentent le contenu OTT (over-the-top).

La plate-forme over-the-top (OTT) Disney+Hotstar a revu sa stratégie tarifaire avec le lancement de trois nouveaux plans d’abonnement. Les nouveaux plans seront disponibles à partir du 1er septembre, a indiqué la société dans un communiqué. Dans le cadre de nouveaux forfaits, les abonnés pourront accéder au catalogue de contenu complet dans toutes les langues, y compris Disney + Originals, quel que soit le forfait de leur choix.

Les abonnements ont été facturés à Rs 499, Rs 899 et Rs 1499, nommés respectivement Mobile, Super et Premium. Semblable au forfait mobile uniquement de Netflix, le forfait mobile prend en charge l’accès à un seul appareil. Les super abonnés pourront accéder à la plate-forme sur deux appareils sur des appareils mobiles, Web et de salon et les abonnés premium pourront regarder du contenu sur quatre appareils sur des appareils mobiles, Web et de salon. Contrairement aux nouveaux plans axés sur les appareils, les anciens plans étaient basés sur l’accès au contenu.

“Avec les nouveaux plans d’abonnement, nous voulons rendre notre contenu plus accessible à nos téléspectateurs en leur offrant le meilleur divertissement de leur catégorie tout en leur donnant la possibilité de choisir le plan qui correspond le mieux à leurs besoins”, Sunil Rayan, président et chef dit Disney + Hotstar.

Disney + Hotstar a annoncé une nouvelle programmation avec du contenu original local comprenant à la fois des émissions épisodiques et des films. Il a également annoncé le retour des saisons des séries Hotstar Specials telles que Aarya, City of Dreams et Special Ops. Disney+ Hotstar diffusera également certains des plus grands tournois de cricket, notamment le Vivo IPL 2021 et la Coupe du monde ICC Men’s T20 au cours des six prochains mois. Avec notre nouvelle liste de films et d’émissions, nous sommes fiers que les meilleures stars et piliers de l’industrie indienne aient choisi de faire leurs débuts avec nous pour présenter des histoires qui définissent le genre avec une production de haute qualité qui fait de Har Watch, Top Notch », a ajouté Rayan. .

