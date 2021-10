Disney + Hotstar enregistre une augmentation de 5% de ses revenus à Rs 1704 crore

Filiale de Star India Private Limited, la société a enregistré une augmentation de 66% des pertes à Rs 600,7 crore en FY21 par rapport à Rs 361.8 crore en FY20.

Novi Digital Entertainment Private Limited, qui possède la plate-forme de streaming Hotstar, a enregistré une augmentation de 5% à Rs 1 670,63 crore des revenus d’exploitation pour l’exercice 21, contre Rs 1 593,02 crore pour l’exercice 20, selon les données financières consultées par la plate-forme de business intelligence, Tofler. Filiale de Star India Private Limited, la société a enregistré une augmentation de 66% des pertes à Rs 600,7 crore en FY21 par rapport à Rs 361.8 crore en FY20.

Avec le covid qui a fait des ravages dans le monde l’année dernière, le monde de la publicité et des médias a également été touché. Pour cette raison, les revenus publicitaires de la société ont chuté de 15% à Rs 829,74 crore au cours de l’exercice 21 par rapport à l’exercice 20 où il a atteint Rs 974,23 crore. Cependant, avec les plates-formes over-the-top (OTT) connaissant une augmentation du nombre d’utilisateurs alors que la télévision manquait de contenu frais pendant trois mois, la plate-forme a signalé une augmentation de 34% à Rs 830,96 crore en FY21 contre Rs 618,79 crore dans le précédent année. En outre, Hotstar a également enregistré Rs 9,93 crore grâce à la licence des droits de contenu au cours de l’exercice 21.

Pendant ce temps, les dépenses totales de l’entreprise ont augmenté de 16% pour atteindre 2304,8 crores de Rs en FY21, contre 1990,58 crores de Rs en FY20. Les dépenses promotionnelles publicitaires de Hotstar augmentent de 68% pour atteindre 479,63 crores de Rs lors de l’exercice précédent, par rapport à 286,03 crores de Rs l’année précédente. Pendant ce temps, les droits et le coût du programme ont augmenté de 22% pour atteindre 397,64 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 325,98 crores de Rs. Les frais de licence s’élevaient à Rs 708,61, affichant une augmentation marginale de deux pour cent par rapport à Rs 722,53 crore au cours de l’exercice 20.

Dans son dossier, Novi Digital a déclaré que Disney+ Hotstar est devenu l’un des leaders du marché en 2020-21, laissant derrière lui les autres plateformes OTT pendant la pandémie de Covid-19. Elle a en outre déclaré que l’un des facteurs clés de la croissance des abonnements à la vidéo en ligne était le modèle de tarification agressif adopté par Disney+ Hotstar. Actuellement, la plate-forme propose plus de 100 000 heures de contenu couvrant des émissions de télévision, du contenu abrégé via la fonctionnalité « Quix » de Disney + Hotstar et des films en 8 langues et une couverture de tous les grands tournois sportifs. « Disney+ Hotstar Premium propose une large sélection d’originaux Disney+, les dernières émissions américaines, les films hollywoodiens à succès et le contenu primé de studios internationaux ; alors qu’avec Disney+ Hotstar VIP, les utilisateurs ont accès au contenu Disney dans les langues locales, au nouveau contenu exclusif du label Hotstar Specials, aux nouveaux films à succès de Bollywood pour une sortie directe sur Disney+ Hotstar grâce à sa fonction « Multiplex », l’accès aux séries du réseau STAR avant la télévision, et le dernier et le meilleur de l’action sportive en direct », a déclaré la société, ajoutant que la plate-forme a compté jusqu’à 227 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2020-2021.

Lire aussi : Gulab Oils signe Malaika Arora comme ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.