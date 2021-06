Disney + Le livre de Boba Fett Wraps Production 10z viral

Le Mandalorien l’actrice Ming-Na Wen s’est rendue sur Twitter pour confirmer cette production de la prochaine série dérivée de Disney + The Mandalorian Le livre de Boba Fett a finalement été achevé après six mois de tournage à Los Angeles. La série devrait faire ses débuts plus tard en décembre.

Wen est sur le point de reprendre son rôle de mercenaire d’élite et d’assassin Fennec Shand, un personnage de Star Wars qui est apparu pour la première fois au cours de la première saison de Le Mandalorien. Elle a également récemment exprimé une jeune version du personnage dans la dernière série animée de Lucasfilm. Star Wars : le mauvais lot, qui est actuellement toujours diffusé sur Disney+.

Gants en latex et short @starwars. Je sais sexy. #wrapgift #TheBookofBobaFett #fennecshand pic.twitter.com/p71ctBJ7C6 – Ming-Na Wen (@MingNa) 8 juin 2021

CONNEXES: Les nouvelles photos d’Indiana Jones 5 taquinent le retour de Harrison Ford

Le livre de Boba Fett voit le retour de Temuera Morrison alors qu’il reprend son rôle de chasseur de primes spatial préféré des fans en tant que Boba Fett, qui a été vu pour la dernière fois par Guerres des étoiles fans pendant la scène post-crédits de la finale de la deuxième saison de Le Mandalorien. La série sera produite par Jon Favreau et Dave Filoni, qui essaieraient d’adopter le format MCU à succès de Marvel Studios.

Lucasfilm avait déjà tenté de produire des retombées de Boba Fett avant que le personnage n’apparaisse dans Le Mandalorien. Cependant, aucune des retombées prévues n’a décollé et n’est parvenue à la production. Cela comprend une série télévisée en direct de George Lucas et un film centré sur Boba de Les quatre Fantastiques réalisateur Josh Trank, qui tous deux n’ont pas avancé dans leurs productions.

CONNEXES: Star Wars: Rangers of the New Republic n’est plus en développement actif

Il y a actuellement deux Guerres des étoiles retombées préquelles en production, y compris celle dirigée par Diego Luna Andor série et la série dirigée par Ewan McGregor Obi Wan Kenobi, qui tourne respectivement au Royaume-Uni et à Los Angeles. Lucasfilm développe également deux nouvelles séries qui se dérouleront toutes deux dans Le Mandalorien chronologie, y compris L’Acolyte et Ahsoka, qui sera dirigé par Rosario Dawson en tant que Jedi Ahsoka Tano, favori des fans.