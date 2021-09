Disney Magical World 2 est réédité pour le commutateur

L’une des révélations les plus surprenantes de la Nintendo Direct, mais qui ne préoccupe probablement pas beaucoup de gens, a été la réédition de Disney Magical World 2 pour Switch.

À l’origine, le jeu est sorti sur 3DS comme une suite du premier jeu populaire, également sur 3DS, en 2016. Il s’agit essentiellement d’une version Disneyfiée et épurée d’Animal Crossing, dans laquelle vous dirigez un café et devez collecter et fabriquer du matériel. pour améliorer votre menu, vos tenues et la décoration. Alors, imaginez Animal Crossing, mais tout le monde dans votre ville est une célébrité de votre enfance, et il y a des éléments RPG légers, et c’est essentiellement Disney Magical World.

C’est étonnamment bon, surtout si vous avez des enfants fous de Disney, mais ce n’est pas mal non plus pour les fans adultes du genre life-sim – nous avons donné au premier et au deuxième jeu 8/10 critiques à l’époque.

La réédition est connue sous le nom de Disney Magical World 2: Enchanted Edition, et elle inclura tous les DLC de l’original. La date de sortie est simplement “Vacances 2021” pour l’instant.

