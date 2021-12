« Disney Melee Mania » est désormais disponible sur Apple Arcade.

Le jeu présente à la fois des personnages Disney et Pixar dans une bataille multijoueur 3v3. Les joueurs sauteront dans une arène virtuelle pour affronter d’autres joueurs en ligne.

Les joueurs uniront leurs forces au sein d’équipes prêtes pour le grondement mettant en vedette des personnages emblématiques et préférés des fans de Disney et Pixar, qui s’affronteront dans une arène virtuelle éblouissante et jamais vue auparavant. De Wreck-It Ralph, Elsa et Mickey Mouse à Frozone, Moana et Buzz l’Éclair, chaque joueur choisira son héros holographique unique pour combattre dans des matchs 3v3 avec des amis et des ennemis alors qu’ils rivalisent pour devenir les champions Disney ultimes.

Selon le communiqué de presse, les joueurs peuvent choisir entre douze personnages différents à travers les propriétés.

« Disney Melee Mania » plonge les joueurs dans un champ de bataille virtuel et leur permet de choisir parmi 12 champions parmi plusieurs classiques de Disney et Pixar, avec plus de personnages ajoutés régulièrement. Chaque champion apparaîtra dans un design distinct prêt à l’action, équipé de son propre ensemble de mouvements emblématiques et de produits cosmétiques à débloquer. Tout au long de matchs de cinq minutes débordant d’action dans l’arène de combat, les joueurs devront marquer le plus de points possible – ou vaincre l’équipe adverse autant de fois qu’ils le peuvent – pour avoir une chance de gagner. Ils participeront à des batailles multijoueurs rapides qui mettront les capacités uniques de chaque personnage à l’épreuve dans des compétitions de combat rapproché, avec plusieurs modes et défis pour tester leurs compétences, et gagneront également des récompenses dans le jeu lors d’événements.

Vous pouvez maintenant télécharger « Disney Melee Mania » sur l’App Store si vous avez un abonnement Apple Arcade.

Si vous souhaitez faire passer votre expérience de jeu Apple Arcade au niveau supérieur, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

