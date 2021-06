Disney+ n’a aucun intérêt dans un plan financé par la publicité tandis qu’Apple TV+ réduit la période d’essai

in

Nous avons récemment assisté à une énorme explosion de services de streaming, car non seulement les grands studios hollywoodiens, mais aussi des entreprises comme Apple ont décidé d’investir dans leurs propres plates-formes pour les films et les émissions de télévision. Cela a poussé certaines plates-formes comme HBO Max à créer des plans moins chers et financés par la publicité, mais cela ne semble pas faire partie des plans de Disney +.

Comme l’a noté The Verge, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré mardi lors de la 23e conférence annuelle sur les communications du Credit Suisse que la société ne travaillait pas sur des alternatives moins chères à l’abonnement Disney +.

Chapek n’a pas nié la possibilité d’avoir un plan financé par la publicité moins cher à long terme, mais il a assuré que la société est “satisfaite des modèles” qu’elle a à ce stade et qu’il n’y a pas de plans en cours pour un abonnement moins cher. plan. Fait intéressant, même Hulu – qui appartient à Disney – a déjà un plan d’abonnement basé sur des publicités.

« Nous réévaluons toujours notre façon de commercialiser à travers le monde, mais nous n’avons pas de tels plans pour le faire maintenant. Nous sommes satisfaits des modèles que nous avons en ce moment », a déclaré Chapek. « Nous ne nous limiterons pas et ne dirons non à rien. Mais pour le moment, nous n’avons pas de tels plans pour cela.

Disney pense que les prix des plans Disney+ actuels sont déjà attractifs, à partir de 7,99 $ par mois aux États-Unis. Par exemple, HBO Max coûte 14,99 $ par mois avec son forfait régulier, mais le prix tombe à 9,99 $ si le client ne craint pas de voir des publicités lorsqu’il utilise la plate-forme.

Dans le même temps, Apple réduit la période d’essai gratuite de son service de streaming offerte aux nouveaux clients. À partir du mois prochain, ceux qui achèteront un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV n’obtiendront qu’un abonnement gratuit de trois mois à Apple TV+. L’information a été ajoutée au site Web d’Apple plus tôt dans la journée.

Lorsque Apple TV+ a été introduit en 2019, la société a révélé que toute personne qui achèterait un nouvel appareil Apple à partir de septembre recevrait un abonnement d’un an sans frais, mais il semble que la société ait décidé de repenser l’offre en tant que catalogue Apple TV+. a considérablement augmenté depuis.

