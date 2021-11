Disney n’atteint pas l’objectif d’abonnés au service de streaming – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Walt disney co rapporté mercredi des résultats qui ne correspondaient pas aux estimations de Wall Street sur les abonnés payants de votre entreprise de vidéo en streaming, car le service est aux prises avec une concurrence intense et la vaccination ouvre d’autres voies de divertissement.

Le nombre total d’abonnés payants Disney+ s’élève à 118,1 millions à la fin du quatrième trimestre fiscal, comparativement à attentes de 126,19 millions, selon FactSet.

En échange, Netflix Inc. a ajouté 4,38 millions d’abonnés entre juillet et septembre pour atteindre 213,6 millions dans le monde, aidé par son mégahit « The Squid Game ».

Photo : .

Disney aussi n’a pas atteint les estimations des analystes en termes de chiffre d’affaires trimestriel.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 18,53 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 14,71 milliards de dollars un an plus tôt, mais les analystes attendaient 18,79 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net attribuable à la société était de 159 millions de dollars, ou 9 cents par action, contre une perte de 710 millions de dollars, ou 39 cents par action, un an plus tôt.

Source : Excelsior