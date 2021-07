Disney + nettoie le sol avec Netflix en ce moment, grâce à ‘Loki’

Il y a une chose qui devrait vous sauter dessus tout de suite, lorsque vous parcourez une liste des émissions de télévision les plus regardées en ce moment sur toutes les principales plateformes de streaming. C’est un manque de contenu Netflix.

Un article de Wired publié il y a quelques jours a évoqué la possibilité que “Netflix perde son sang-froid”, selon le titre. Certes, ce titre sexue probablement la réalité un peu plus que nécessaire. Mais vous pourriez soutenir que c’est directionnellement précis. Les données de Reelgood, par exemple, montrent que HBO Max, et non Netflix, a enregistré les plus grandes sorties de films au premier semestre de l’année (avec Mortal Kombat et Godzilla contre Kong). Netflix, quant à lui, a produit des ratés coûteux qui se sont effondrés, comme Jupiter’s Legacy. Dans le même temps, même si la croissance de Netflix au niveau national semble s’être arrêtée, il n’y a actuellement aucun rival en streaming qui peut égaler son échelle mondiale. Netflix est un monstre à l’échelle mondiale, la majeure partie de l’expansion de la base d’abonnés se produisant en dehors des États-Unis. Il dépense des milliards en contenu sur des marchés lointains comme la Corée du Sud. Et il peut pratiquement créer des hits universels avec du contenu en langue étrangère qu’il propose aux abonnés du monde entier. Y compris tout, de Lupin à la deuxième saison de Sky Rojo ce mois-ci.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Émissions de télévision les plus regardées (du 30 juin au 6 juillet)

Cela dit, d’autres streamers talonnent Netflix en ce qui concerne le contenu comme les tarifs internationaux. HBO Max, par exemple, abrite l’une des émissions de télévision les plus sublimement parfaites disponibles actuellement. C’est Gomorrhe, un drame italien sur les familles du crime en guerre. Je maintiens ce que j’ai écrit précédemment à ce sujet : “Une fois que vous avez laissé Gomorrhe vous emmener dans les rues sombres et méchantes de Naples et de Rome, et qu’il vous a présenté les familles du crime en guerre au cœur de la série, vous” J’oublierai tout le plat américain idiot de la télévision qui a parcouru la même route thématique. Pas de conneries idiotes de fuggitaboutit. Le spectacle, principalement tourné dans le quartier de Scampia à Naples, est un mashup beaucoup plus violent, alimenté par la drogue et shakespearien des Sopranos, The Wire et Game of Thrones. Juste, vous savez, transporté dans l’Italie moderne.

Je pourrais en dire beaucoup plus sur HBO Max – qui, au-delà d’une application qui a des cloches et des sifflets un peu ennuyeux, a plutôt bien fonctionné dans l’ensemble depuis son lancement. Il en va de même pour Disney +, qui abrite à nouveau l’une des émissions de télévision les plus regardées sur l’un des streamers en ce moment. C’est vrai, le dieu du mal a une fois de plus battu tous ses rivaux en streaming, pour triompher dans un équivalent darwinien moderne de la sélection naturelle.

Quoi de neuf sur Disney+, HBO Max, Netflix, Apple TV+ et plus

Le fait que Loki figure en tête de notre dernière liste des contenus en streaming les plus regardés témoigne de la puissance continue de toute la propriété intellectuelle détenue par Disney. Tout, de Marvel à Star Wars, Pixar et plus encore.

Ce décompte vient, comme toujours, de l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous, qui ne comprend que trois originaux Netflix. Et un quatrième, Manifest, qui est une série NBC maintenant annulée qui a trouvé une seconde vie sur Netflix.

Le reste de la liste est rempli de contenus de Disney+, HBO Max et Apple TV+.

Loki

Rick et Morty

Kevin peut se faire foutre

Manifeste

Physique

Jument d’Easttown

Sexe/Vie

Sophie : un meurtre à West Cork

La Mystérieuse Société Bénédicte

Dent sucrée

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission