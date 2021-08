Disney nie avoir accepté une première exclusive – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le procès que Scarlett Johansson a déposé contre Disney, le 29 juillet, repose sur le fait que la Maison de la souris aurait violé le contrat signé par l’acteur en sortant simultanément Black Widow en salles et en streaming. Cependant, dans une récente motion présentée par la société, elle affirme qu’il n’y a jamais eu d’accord concernant l’octroi d’une sortie exclusivement en salles à ce film MCU. De même, la famille de Mickey Mouse a critiqué la célèbre actrice pour avoir décidé de rendre ce différend juridique public alors que (soi-disant) les deux parties avaient initialement convenu que toute réclamation ultérieure devait être résolue de manière confidentielle.

Vendredi dernier, The Walt Disney Company a déposé une requête devant la Cour suprême de Los Angeles – un tribunal où Scarlett Johansson a déposé pour la première fois une action en justice contre la société – dans le but de déplacer le litige à New York. Cela serait dû à ce qui aurait été stipulé dès le début dans les accords avec l’acteur nominé aux Oscars, via Periwinkle Entertainment (agence à travers laquelle Johansson a fourni des services d’acteur à Black Widow).

“Pervenche a convenu que toutes les réclamations” découlant de, en relation avec, ou liées à” les services d’acteur de Scarlett Johansson pour Black Widow seraient soumises à un arbitrage confidentiel et contraignant à New York “, indique la pétition. House of the Mouse (via) .

Au départ, les avocats de Johansson ont affirmé qu’en publiant simultanément Black Widow dans les salles et sur la plate-forme de streaming Disney Plus, TWDC avait nui à ses performances au box-office. Et par conséquent, cela aurait aggravé les bonus qui auraient correspondu à l’acteur, basés sur les collections exclusives des salles de cinéma. Immédiatement, la Maison de la souris a publié une réponse où (entre autres choses) elle a qualifié la demande de l’actrice de « mépris insensible » pour les effets mondiaux de la pandémie de COVID-19, ce qui lui a valu de sévères reproches pour sa façon de dénigrer les motifs. de la partie accusatrice.

Source : CinéPremière