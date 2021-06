Disney + n’obtient pas un plan moins cher avec des publicités, selon le PDG – .

Alors que certains services d’abonnement ont lancé des versions d’abonnement financées par la publicité plus abordables pour répondre aux besoins d’un public à la recherche d’abonnements plus économiques, Disney n’est pas encore prêt à emprunter cette voie. La nouvelle vient directement du PDG Bob Chapek, qui a récemment déclaré que la société était satisfaite de la situation actuelle de Disney + en ce qui concerne les options d’abonnement. Disney+ vient de voir sa première augmentation d’abonnement depuis le lancement du service fin 2019, mais il reste plus abordable que certains de ses plus grands rivaux.

L’abonnement Disney+ d’origine coûtait 6,99 $ par mois, mais les forfaits d’un an offraient pratiquement deux mois gratuits. Disney a également organisé quelques promotions limitées qui ont permis aux clients d’acheter des abonnements de trois ans à des tarifs mensuels extrêmement bas. Disney + a déjà dépassé 103 millions d’abonnés, et le service n’est pas encore disponible presque dans le monde entier comme Netflix. Ce dernier compte plus de 208 millions d’abonnés dans le monde.

Le directeur général du Credit Suisse, Doug Mitchelson, a demandé mardi à Chapek lors de la 23e conférence annuelle de communication du Credit Suisse si une option financée par la publicité serait disponible sur toute la ligne. HBO, Paramount et Hulu font partie des services de streaming qui ont des versions financées par la publicité. Disney possède également Hulu.

Viacom CBS a annoncé plus tôt cette année que Paramount+ coûtera 4,99 $ aux États-Unis avec des publicités. L’option sans publicité est au prix de 9,99 $. C’est aussi cher que le plan publicitaire de HBO Max, qui a été lancé récemment. HBO Max sans publicité coûte 14,99 $ par mois. Hulu avec des publicités coûte 5,99 $ par mois, et l’expérience sans publicité est au prix de 11,99 $ par mois.

Chapek a déclaré que le niveau financé par la publicité n’est pas quelque chose que Disney recherche actuellement, bien qu’il ne l’ait pas complètement rejeté.

« Nous réévaluons toujours notre façon de commercialiser à travers le monde, mais nous n’avons pas de tels plans pour le faire maintenant. Nous sommes satisfaits des modèles que nous avons en ce moment », a déclaré Chapek. « Nous ne nous limiterons pas et ne dirons pas à quoi que ce soit. Mais pour le moment, nous n’avons pas de tels plans pour cela.

Le PDG de Disney a également évoqué la récente hausse des prix, qui a porté les frais mensuels à 7,99 $, affirmant que cela n’affectait pas le nombre d’abonnés.

“Nous avons lancé à un point d’ouverture prix-valeur très attractif”, a déclaré Chapek. “La première augmentation de prix que vous avez mentionnée au cours des 16 premiers mois s’est produite récemment, et nous n’avons pas constaté de taux de désabonnement significativement plus élevé à cause de cela.”

Chapek a également expliqué lors de l’événement que la réorganisation de Disney pour créer et distribuer plus de contenu pour le streaming fonctionne en dehors de l’entreprise. “Malgré la profondeur de ce changement pour nous, par rapport à la façon dont nous fonctionnons et en particulier à la façon dont l’industrie fonctionnait, il a vraiment suscité une forte adhésion de nos dirigeants”, a-t-il déclaré. « Tout le monde apprécie le fait qu’ils ont plus de temps pour faire ce qu’ils font le mieux, compte tenu de l’augmentation de la production que nous avons. »

Même à 7,99 $, Disney+ est plus abordable que ses concurrents. À ce prix, Disney+ est une option de streaming attrayante pour les familles et les fans de Disney qui privilégient un contenu spécifique de l’entreprise, qu’il s’agisse de Marvel, Star Wars, Pixar ou d’une combinaison de ceux-ci. Au fur et à mesure que les années passent et que Disney augmente le nombre d’émissions originales développées pour Disney+, les coûts d’abonnement peuvent augmenter. D’autres acteurs du secteur, dont Netflix, ont régulièrement augmenté leurs prix au cours des années précédentes.

