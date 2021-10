Disney On Ice vient d’avoir un tout nouveau sens

Cela fait longtemps, 16 ans pour être exact, que la dernière maison que Walt a construite n’avait pas diffusé un match de la LNH sur leurs plateformes. Cependant, en octobre, tout change. Avec un contrat révolutionnaire de 7 ans, qui garantit à Wally Disney Company les droits de télévision, de streaming et de médias du plus grand sport sur glace, la Walt Disney Company étend sa portée et investit davantage dans le monde du sport.

Les offres de cette nouvelle offre sont phénoménales, Disney remplaçant désormais efficacement NHL TV par ESPN + avec plus de 1000 jeux désormais diffusés exclusivement sur cette plate-forme. Ils auront également une couverture exclusive de la finale de la Coupe Stanley sur ABC au cours de quatre des sept années de l’accord, avec la possibilité de diffuser simultanément sur ESPN + et leur famille de réseaux. Sans parler de la moitié des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en direct sur ABC et ESPN chaque saison, et une couverture annuelle du face-à-face de la LNH, du match des étoiles de la LNH, du Défi des compétences et d’autres événements innovants chaque saison tout au long de la durée de l’accord.

103 jeux exclusifs de la LNH jumelés aux principales plateformes de diffusion en continu de Disney et à leurs propriétés garantissent que le jeu de hockey a un foyer pour atteindre plus et étendre le jeu que nous voyons aujourd’hui. Tout cela commence le 12 octobre avec un double en-tête, garantissant que le hockey du mardi soir vit sur la maison de la souris tout au long de la saison 2021-2022. Pour une liste complète des jeux et où ils vivront, cliquez ici