Disney partage la date de sortie du remake de Mon pauvre petit ange

L’un des films de Noël les plus connus et les plus appréciés du public est Seul à la maison, avec Macaulay Culkin et qui en Amérique latine était intitulé Mon pauvre petit ange. 31 ans après sa première, Disney a annoncé qu’il sortira un remake de l’histoire populaire, qui sortira très bientôt.

Via son compte officiel sur Twitter, Disney a révélé que le titre de cette nouvelle version est “Home Sweet Home Alone” et que sa première approche à grands pas.

“Surprendre! #HomeSweetHomeAlone arrive dans trois mois », lit-on dans le tweet qui était accompagné d’images du casting qui composent la production la plus récente du géant du divertissement.

Selon l’annonce, cette nouvelle version sera disponible dans le catalogue Disney + à partir du 12 novembre de cette année, et comportera des performances de : Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney, Devin Ratray, Ally Maki et Chris Parnell. .

Source : Cependant