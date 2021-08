Disney Plus atteint 116 millions d’abonnés

Disney+ est passé à 116 millions d’abonnés payants, au 3 juillet 2021, comme détaillé dans un communiqué de presse détaillant les résultats du troisième trimestre 2021. Ce nombre est en hausse de 13 millions par rapport au dernier trimestre.

Disney+ comptait 57 millions d’abonnés fin juin 2020, gagnant 59 millions de plus au cours de l’année suivante. Ces chiffres incluent également Disney+ Hotstar, le service de streaming qui a été lancé en avril 2020 en Inde, en septembre 2020 en Indonésie, en juin 2021 en Malaisie et fin juin 2021 en Thaïlande.

Le déploiement de Disney sur ces marchés asiatiques, ainsi que la sortie de Luca de Pixar, The Falcon and the Winter Soldier de Marvel et Loki de Marvel ont contribué à ces inscriptions. De plus, les films Premier Access, comme Black Widow, Cruella et Jungle Cruise, ont probablement également contribué à plus d’inscriptions.

Hulu a également connu une certaine croissance l’année dernière et compte désormais 42 millions d’abonnés – ce nombre comprend également les utilisateurs de la télévision en direct – contre 35 millions l’année dernière. Il est important de noter que Hulu est disponible aux États-Unis, tandis que la plupart des autres pays ont accès aux offres de Hulu via Hotstar.

Lors d’une conférence téléphonique, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que les sorties de films sur Disney + via Premier Access ne seront pas la norme pour chaque nouveau film. « Les équipes de distribution déterminent la bonne stratégie pour nous permettre d’atteindre le public le plus large possible. Je le répète, les décisions de distribution sont prises film par film en fonction des conditions de santé du marché mondial et du comportement des consommateurs. »

Disney + a beaucoup de contenu original à venir. Cela comprend un nouveau film Seul à la maison, plus d’épisodes de Et si…?, Le livre de Boba Fett, et une émission Nat Geo avec Will Smith intitulée Welcome To Earth – oui, tout comme sa réplique de Independence Day.