Disney Plus change les fenêtres des salles de cinéma… pour toujours ?

Inutile de dire que 2020 a été une année sombre pour les salles de cinéma. Nous savons désormais qu’au moins le premier semestre 2021 le restera. Et plus encore, avec les dernières nouvelles sur la façon dont Disney Plus continue de raccourcir les fenêtres de distribution.

Le coronavirus a contraint la plupart des pays à fermer leurs cinémas, provoquant une réaction en chaîne qui a mis fin à de nombreux studios plaçant leurs premières – celles qui allaient aller en salles – directement sur les services OTT ou les plateformes de streaming.

Après quelques pionniers, Disney a été le premier major à frapper fort avec la sortie de Mulan sur Disney Plus sous un supplément de 24 euros / 30 dollars.

Depuis lors, Disney a continué à parier de cette manière, jouant également avec la formule de sortie directe sans paiement supplémentaire (comme cela s’est produit avec Soul et Hamilton). Maintenant, il va essayer une troisième modalité avec la première de Raya et le dernier dragon, qui arrive à la fois dans les salles et Disney Plus, mais, encore une fois, avec un paiement supplémentaire.

Windows louche avec Disney

Cadre par Nomadland. Projecteur

A cela s’ajoute également une nouvelle que nous avons apprise cette semaine. Nomadland, le film de Chloé Zhao primé aux Golden Globes, arrivera chez Disney Plus -sous sa marque Star en Espagne- cinq semaines seulement après sa première en salles et sans frais supplémentaires.

Le jeu impliquerenforcer le modèle dans lequel la première fenêtre – historiquement le cinéma – est raccourcie à plus, quelque chose qui peut avoir des synergies importantes pour l’avenir de l’industrie, et bien sûr une très mauvaise nouvelle pour les théâtres.

Nomadland -distribué par Searchlight, acquis avec le forfait FOX en 2018 par Disney- fait bien partie de l’offre de Disney qui pourrait tester les chambres, mais en raison de la situation actuelle, et du lancement de Star, il semble que la décision était évidente.

L’économie de la distribution, également testée

Mais raccourcir le spectacle théâtral perturbe également considérablement la méthode de distribution des revenus à l’échelle de l’industrie. Les salles, bien que changeant selon les marchés, restaient au début de l’exploitation d’un film avec 60 % des revenus qu’il en tirait. Lorsque vous accédez à d’autres fenêtres (location numérique, DVD, télévision par câble, télévision gratuite ou abonnement numérique) le pourcentage de revenu pour le distributeur est plus élevé.

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps – une pandémie à travers – la distribution numérique sous abonnement était la dernière, mais elle a fortement progressé en raison de la situation. Et Disney en profite. Aussi bien lorsqu’elle cède les droits de diffusion sur d’autres plateformes – où elle en garde 80 %, comme si c’était au format DVD – que dans le cas de la sienne (Disney Plus), où elle n’a pratiquement à supporter que les frais de gestion. En peu de mots, Sortir un film de votre propriété sur Disney Plus a peu de frais. Bien sûr, il perd aussi des opportunités.

En cas de Mulan, pour un coût de 300 millions de dollarsIl aurait pu facilement être récupéré s’il était sorti en salles. Car le cinéma sert aussi de catalyseur pour le reste des vitrines. Little peut désormais alimenter la vente de DVD ou offrir les droits de diffusion en télévision gratuite alors qu’un film est déjà sur Disney Plus.

Bob Chapek change son discours sur la consommation à la maison

Bob Chapek, PDG de Disney. Image : Disney

Cela est particulièrement pertinent dans le cas de Disney, qui en 2019, la dernière année avant COVID, a joué dans le top 10 des premières au box-office et a eu le film le plus rentable de tous les temps dans Fin du jeu.

C’est peut-être pourquoi le PDG de Disney, Bob Chapek, a tenté en décembre de souligner que la fenêtre du cinéma restera toujours là. “Nous avons eu un box-office de 13 milliards de dollars l’année dernière (2019), et ce n’est pas quelque chose à négliger.”.

Cependant, cette semaine, Chapek était plus ouvert à signaler un changement de tendance. “Le consommateur est probablement plus impatient qu’il ne l’a jamais été, d’autant plus qu’il se permet désormais le luxe d’avoir des titres chez lui pratiquement quand il le souhaite”, a-t-il déclaré lors d’une conférence sur les médias et la technologie organisée par Morgan Stanley. “Je ne suis pas sûr qu’il y ait un retour.”

“Bien sûr, nous ne voulons rien faire comme couper les jambes d’une pièce de théâtre. Mais l’ancienne approche, dans laquelle un film pouvait être sorti des salles et toujours pas disponible pour être visionné à la maison, n’est plus viable “, opina-t-il.

J’ai dit, en raccourcissant le temps entre les fenêtres, il semble que ce sera la nouvelle norme. La question reste de savoir combien de semaines resteront-ils exclusivement dans les cinémas lorsque la normalité reviendra.

Black Widow pourrait être le cas définitif

Jusqu’à présent, le pari de Disney semble s’être bien passé, du moins en ce qui concerne sa plate-forme de streaming. Il y a quelques semaines, lors de leur conférence des investisseurs, ils ont annoncé que avait dépassé les 94 millions d’abonnés dans le monde, dépassant les prévisions qui avaient été fixées pour les prochaines années.

Savoir combien cela est attribuable aux nouvelles inscriptions pour ces premières ou à la résonance qu’ont eu des séries comme The Mandalorian ou plus récemment Wandavision est compliqué. Bien que, s’en tenant aux données de Disney, il semble qu’au moins Soul et Hamilton aient poussé ce nombre. Avec Mulan, sorti en salles en Chine et avec un coût de production élevé, les doutes sont plus nombreux.

Le prochain grand tournant sera sûrement Black Widow, dont la sortie différée est désormais prévue pour mai. Disney osera-t-il également le laisser en dehors des salles pour le faire passer pour un paiement supplémentaire sur Disney Plus ? Bien sûr avec des mouvements comme ceux de HBO Max aux États-Unis cela ne semble pas si farfelu.

La décision est sûrement basée sur la façon dont ils pensent que la pandémie peut toujours avoir un impact sur l’afflux dans les cinémas bien qu’il s’agisse de l’une des premières les plus attendues. Mais petit à petit Disney dispose de plus de données pour savoir dans quelle mesure il est rentable de raccourcir la fenêtre au cinéma avec ses blockbusters. Quelque chose qui, s’il est positif, pourrait changer à jamais le fonctionnement des fenêtres du marché audiovisuel.

