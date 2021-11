Disney Plus Day 2021 : tout s’annonce aujourd’hui

Aujourd’hui, c’est la journée Disney Plus. Cela signifie que House of Mouse célèbre le deuxième anniversaire de son service de streaming avec diverses promotions et annonces.

Aujourd’hui est le jour pour en savoir plus sur une multitude de séries et de films à venir en direction de Disney Plus. Ceux-ci incluent des projets de toutes les grandes marques Disney telles que Pixar, Marvel, Lucasfilm, etc.

Pour Disney Plus Day, vous pouvez également vous inscrire au service de streaming à un tarif réduit de 1,99 $ pour votre premier mois. L’offre est disponible pour une durée limitée.

Prix ​​promotionnel Disney Plus Day

Disney Plus offre aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés un moyen d’accéder au service d’abonnement pour seulement 1,99 $ pour le premier mois.

Qu’est-ce que la Journée Disney Plus ?

Disney Plus Day est une célébration de grande envergure de tout ce qui concerne Disney. Cela comprend de nouvelles annonces de programmation, des promotions, des offres, des opportunités de photos et d’autres surprises en personne dans les marques Disney. Les parcs et complexes internationaux Disney, Disney Cruise Lines et ShopDisney.com participent également à l’action.

Disney a précédemment annoncé le lancement de plusieurs nouveaux projets dans le cadre du Disney Plus Day, notamment les suivants :

Tout a annoncé le Disney Plus Day

Le grand événement du Disney Plus Day est l’annonce de nouveaux titres très attendus. La Maison de la souris a également proposé des mises à jour sur les projets précédemment annoncés.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des titres annoncés, ventilés par marque. Il s’agit notamment de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic et Star (la marque internationale de Disney, incluse dans les abonnements Disney Plus en dehors des États-Unis).

Annonces phares de Disney Disney Plus Day

Moins cher à la douzaine : Gabrielle Union et Zach Braff réinventent la comédie familiale à succès Moins cher à la douzaine sur le streamer en mars 2022.Désabusé: La suite du film à succès Enchanted, avec Amy Adams et Patrick Dempsey, sera lancée exclusivement sur Disney Plus à l’automne 2022.Journal d’un enfant mauviette : La nouvelle entrée animée de la franchise Diary of a Wimpy Kid commence à être diffusée le 3 décembre 2021.Règles de Rodrick: Un deuxième film d’animation de l’univers Diary of a Wimpy Kid sortira en 2022.Chip ‘n Dale : Sauvetage des Rangers : John Mulaney et Andy Samberg jouent dans le long métrage d’animation hybride live-action/CG diffusé sur Disney Plus au printemps 2022.Les Beatles : Revenez : Les docuseries de Peter Jackson sont diffusées sur trois nuits à partir du 25 novembre 2021. Regardez un clip.Meilleur Nate que jamais : Basé sur le livre de Tim Federle, Better Nate Than Ever sera présenté au printemps 2022.Hocus Pocus 2 : Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reviennent dans le rôle des Sanderson Sisters dans la suite du classique culte d’Halloween, dont la première sera à l’automne 2022 exclusivement sur Disney Plus.Pinocchio : Robert Zemeckis combine l’action en direct et les effets visuels dans sa réinvention de l’histoire classique, avec Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans et les voix de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Lorraine Bracco, en première à l’automne 2022.Les aventures glaciaires de Buck Wild : Simon Pegg est de retour dans le rôle de Buck dans un tout nouveau film, dont la première aura lieu le 28 janvier 2022. Regardez le teaser.Sneakerella : Situé dans la sous-culture avant-gardiste des baskets de la ville de New York, le film axé sur la musique apporte une touche de genre à Cendrillon, diffusé exclusivement sur Disney Plus le 18 février 2022. Regardez la bande-annonce.La famille fière : Plus fort et plus fier : Une nouvelle série, basée sur la série Disney Channel des années 2000, diffusée en février 2022. Regardez la bande-annonce.Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : La série : La troisième saison de l’émission se dirige vers le camp de nuit pour un été de feux de camp, de romances et de nuits sans couvre-feu.Les Chroniques de Spiderwick: Une nouvelle série d’action en direct basée sur les livres les plus vendus bien-aimés.Baymax : Cette nouvelle série suit Baymax de Big Hero Six, diffusée exclusivement sur Disney Plus à l’été 2022. Regardez la bande-annonce.Zootopie Plus : Une nouvelle série courte se déroulant dans la métropole des mammifères, à venir en 2022.Tiane : La série musicale de longue durée sur la nouvelle princesse de Maldonia se rendra à Disney Plus en 2023.Entrelacés (Entrelazados): La première série originale Disney Plus produite en Amérique latine est désormais disponible en streaming. Visionnez la bande annonce.

Annonces Pixar Disney Plus Day

Voitures sur la route : Pixar’s Cars obtient une nouvelle série, avec Mater et Lightning McQueen partant pour un road trip à travers le pays, en streaming sur Disney Plus en 2022. Deux nouveaux documentaires explorent la réalisation de Pixar’s Turning Red et Lightyear, en direction de Disney Plus en 2022.Gagner ou perdre: La toute première série animée originale de longue durée de Pixar débarque à Disney Plus en 2023. Chaque épisode de 20 minutes met en lumière le point de vue d’un personnage différent alors qu’une équipe de softball étudiante du collège se prépare pour son match de championnat.

Annonces de la journée Marvel Disney Plus

Oeil de faucon: Dans la ville de New York post-blip, Clint Barton (alias Hawkeye) fait équipe avec l’archère qualifiée de 22 ans Kate Bishop pour démêler un complot criminel, dont la première sera le 24 novembre 2021.Chevalier de la Lune : Un justicier qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité est plongé dans une guerre meurtrière des dieux dans le contexte de l’Égypte moderne et ancienne. La série débute en 2022.Elle-Hulk : Tatiana Maslany est She-Hulk/Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques surhumaines dans une nouvelle série comique à venir sur Disney Plus en 2022.Mme Marvel : Kamala Khan – une pakistanaise de 16 ans originaire de Jersey City – obtient des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés, avec une première à l’été 2022.Écho: Alaqua Cox incarne Maya Lopez/Echo après son introduction dans Hawkeye.Coeur de pierre: Dominique Thorne est Riri Williams, un inventeur de génie qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man.Agatha : Maison de Harkness : Kathryn Hahn revient en tant que personnage préféré des fans de WandaVision.Invasion secrète : Samuel L. Jackson revient dans le rôle de Nick Fury, avec Ben Mendelsohn reprenant son rôle de Skrull Talos, dans cette série crossover MCU.Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie : Un spécial vacances écrit et réalisé par le vétéran des Gardiens de la Galaxie James Gunn.X-Men ’97 : Une série présentant de nouvelles histoires se déroulant dans la chronologie emblématique de la série animée des années 1990.Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison deux : La série animée multiversale revient à Disney Plus pour plus d’histoires racontées par The Watcher.Spider-Man : Première année : Une série animée qui suit le chemin de Peter Parker pour devenir Spider-Man au sein du MCU, racontée dans un style évocateur des premières racines de la bande dessinée de Spidey.Je suis Groot : Des courts métrages d’animation originaux explorent les années de formation de Baby Groot avant de devenir l’un des Gardiens de la Galaxie.Zombies Marvel : Cette série animée réinvente l’univers Marvel alors qu’une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau zombie qui ne cesse de se propager.

Annonces Lucasfilm Disney Plus Day

Saule: La prochaine série Willow voit le retour de Warwick Davis comme son personnage emblématique, rejoint par ses camarades de casting Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha Patel et Dempsey Bryk, en première exclusive sur Disney Plus en 2022.Obi Wan Kenobi: Ewan McGregor revient sous le nom d’Obi-Wan Kenobi, diffusé en 2022.Sous le casque : L’héritage de Boba Fett : Découvrez les origines et l’héritage du légendaire chasseur de primes de Star Wars, Boba Fett, désormais diffusé sur Disney Plus. Regardez le premier regard.

Annonces du National Geographic Disney Plus Day

Bienvenue sur Terre : Will Smith explore les plus grandes merveilles de la Terre dans cette série originale en six parties, diffusée le 8 décembre 2021. Regardez la bande-annonce.L’Amérique la Belle : Une nouvelle série documentaire en six parties sur certains des endroits les plus étonnants des États-Unis, diffusée sur Disney Plus en 2022. Regardez la bande-annonce.Sans limites avec Chris Hemsworth : L’acteur de Thor Chris Hemsworth cherche à découvrir tout le potentiel du corps humain dans cette série Disney Plus en six parties de National Geographic, diffusée sur Disney Plus en 2022. Regardez la bande-annonce.

Annonces de Star (International) Disney Plus Day

Rosaline : Une tournure comique sur Roméo et Juliette de William Shakespeare, racontée du point de vue de la cousine de Juliette, Rosaline, l’ex-petite amie de Roméo. Le film sera présenté en première sur Disney Plus Star en 2022.La princesse: Joey King incarne une jeune royale qui est plus à l’aise avec une épée qu’un diadème et doit sauver son royaume des mercenaires impitoyables dans ce nouveau film présenté en première à l’été 2022.Proie: La dernière entrée de la franchise Predator se déroule dans le monde de la nation Comanche il y a 300 ans et suit Naru alors qu’elle se bat pour protéger sa tribu contre le prédateur extraterrestre. Le film sort à l’été 2022.Sans issue: Ce thriller à suspense suit une jeune femme bloquée par une tempête de neige et forcée de trouver refuge dans une aire de repos d’autoroute avec un groupe d’inconnus. Le film sort en 2022.

Ce sont tous les nouveaux projets à destination de Disney Plus, annoncés aujourd’hui dans le cadre du Disney Plus Day.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de nouveaux projets seront dévoilés.

