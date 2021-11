Disney Plus Day : qu’est-ce que c’est, quand et ce que cela signifie pour vous

La Walt Disney Company a récemment annoncé qu’elle célébrerait le premier Disney+ Day le vendredi 12 novembre. Dans le cadre de la célébration mondiale, les abonnés Disney+ auront accès à une tonne de nouveau contenu sur Disney, Pixar, Marvel, Star Wars du service de streaming , National Geographic et les marques Star. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les abonnés actuels et nouveaux ? Voici le récapitulatif.

Qu’est-ce que la Journée Disney+ ?

Le tout premier Disney+ Day commémorera le deuxième anniversaire du service de streaming Disney+. Il sera célébré à la fois en ligne et dans les parcs et complexes Disney du monde entier. Entre autres choses, les festivités comprendront le déploiement de classiques préférés des fans et une toute nouvelle programmation originale de marques appartenant à Disney sur la plate-forme. Vous pouvez également vous attendre à ce que les talents des séries et des films sur ABC, Disney Channel, ESPN, ESPN +, Freeform, FX et Hulu s’amusent.

« Le premier Disney+ Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l’entreprise », a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, dans un communiqué officiel à propos de l’événement. « Cette journée d’appréciation donne vie à notre mission de divertir, d’informer et d’inspirer les fans et les familles du monde entier grâce à la puissance d’une narration sans précédent, et deviendra un événement annuel qui sera amplifié dans nos entreprises mondiales. »

Dans le cadre de la célébration du Disney+ Day, les abonnés Disney+ auront un accès exclusif à une variété d’opportunités de photos et de moments de personnages dans les parcs Disney et sur les navires de Disney Cruise Line le 12 novembre, ainsi qu’à des offres spéciales sur shopDisney.com.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

La première journée Disney+ du 12 novembre verra l’ajout de nouveau contenu à la collection déjà massive d’émissions et de films Disney+ de toutes les marques présentées sur votre page d’accueil Disney+. Cela comprendra, sans s’y limiter : les dernières nouvelles, les premiers regards, les nouvelles bandes-annonces, les clips exclusifs et les apparitions des créateurs et stars de Disney+.

Plus précisément, Disney + Day commencera avec la première en streaming de Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings de Marvel Studios. Disney’s Jungle Cruise, publié exclusivement via Premier Access sur Disney + en juillet, sera également disponible pour tous les abonnés dans le cadre de l’événement.

Le nouveau film Disney + Original Home Sweet Home Alone, qui réinvente la populaire franchise de vacances, sera également présenté en première le 12 novembre, avec une collection de courts métrages des studios d’animation Walt Disney intitulée « Olaf Presents ». Cette série trouvera le bonhomme de neige bien-aimé des films Frozen, exprimé par Josh Gad, racontant de manière hilarante plusieurs contes classiques de Disney.

Les abonnés aux États-Unis seront également traités avec la première de plusieurs courts métrages préférés des fans de Walt Disney Animation Studios, dont Frozen Fever, Feast, Paperman et Get A Horse! Les premières supplémentaires incluent un nouveau court métrage d’animation de Pixar appelé Ciao Alberto, qui présente des personnages de Luca en 2021; un nouveau court métrage des Simpsons ; et les cinq premiers épisodes de la saison 2 de Le monde selon Jeff Goldblum de National Geographic.

Disney célébrera en outre le tout premier Disney + Day avec une nouvelle spéciale célébrant le légendaire chasseur de primes de Star Wars Boba Fett et une deuxième spéciale célébrant l’univers cinématographique Marvel. Dopesick, une toute nouvelle série originale mettant en vedette Michael Keaton, sera également diffusée sur les marchés internationaux dans le cadre de l’offre de contenu de divertissement général Star.

Mises à niveau MCU et plus

Disney a récemment annoncé que 13 films MCU au total seront mis à niveau vers IMAX Enhanced le 12 novembre, grâce à un nouveau partenariat avec IMAX. Cela inclura Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui fait ses débuts sur le service ce jour-là, ainsi que Avengers: Infinity War et Endgame, qui ont tous deux été entièrement tournés dans le format.

Selon Disney, plusieurs films Marvel comportent déjà des séquences de 1,90:1 qui ont été capturées avec des caméras certifiées IMAX pour une image plus haute dans les cinémas IMAX. Dans le cadre de la mise à niveau, ces scènes rempliront davantage l’écran de votre téléviseur lorsque vous les regarderez sur Disney +. Les autres films Marvel mis à niveau vers IMAX Enhanced en l’honneur de Disney + Day sont: Ant-Man and the Wasp, Black Panther, Black Widow, Captain America: Civil War, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Guardians of the Galaxy, Guardians of la Galaxie Vol. 2, et Thor : Ragnarok.

Disney+ Day lancera également le déploiement continu du service de streaming dans le monde ce mois-ci, avec le lancement officiel de Disney+ en Corée du Sud et à Taïwan le 12 novembre et à Hong Kong le 16 novembre.

