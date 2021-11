Disney Plus Day : tout est ajouté le 12 novembre

Disney + Day a lieu le 12 novembre, qui marque le deuxième anniversaire du lancement du service de streaming en 2019. Bien sûr, Disney a beaucoup à célébrer – au cours de son dernier trimestre financier, Disney + est passé à 116 millions d’abonnés payants – et le verse plus tard cette semaine avec une journée pleine de premiers aperçus, de nouvelles bandes-annonces et de clips exclusifs pour le prochain contenu Disney + de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.

Qu’est-ce qui arrive à Disney+ le jour J+ ?

Le 12 novembre, Disney ajoutera une tonne de contenu à son service de streaming. Parmi les titres qui méritent d’être soulignés, le nouveau venu de la plate-forme Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux et 13 films Marvel obtiennent une mise à niveau visuelle du format IMAX Expanded Aspect Ratio. Ce dernier mouvement utilise des séquences déjà disponibles de la production destinée aux présentations en salles IMAX et les rend disponibles pour une visualisation à domicile.

Notez également que Disney a récemment annoncé une remise importante à durée limitée pour les nouveaux abonnés « éligibles » afin d’obtenir leur premier mois sur le service de streaming pour 2 $ aux États-Unis. Cette offre sera annulée à 23 h 59, heure du Pacifique, le 14 novembre – donc si vous voyez quelque chose ci-dessous qui est particulièrement excitant, 2 $ est une bonne affaire. Après votre premier mois en tant qu’abonné, les frais passeront alors à 8 $ par mois.

Si vous n’êtes pas un grand fan de Marvel, il y a encore beaucoup d’autres nouveautés à venir sur Disney +. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des ajouts.

Tout ce qui arrive à Disney+ le jour de Disney+

Ciao Alberto (Court)Feast (Court)Frozen Fever (Court)Get A Horse ! (Court)EntrelazadosHome Sweet Home AloneCroisière dans la jungleOlaf présenteShang-Chi et la légende des dix anneauxTout nouveau court-métrage des SimpsonsPaperman (court-métrage)Le monde selon Jeff Goldblum – Saison 2Tangled Ever After (court-métrage)La petite fille aux allumettes (court-métrage)La ballade de Nessie (Short)The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los AngelesTick Tock Tale (Short)Under The Helmet: The Legacy Of Boba Fett (Documentary Special)

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a qualifié le Disney + Day de « célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l’entreprise », ce qui signifie que des offres et des festivités supplémentaires ont également lieu dans les parcs et les magasins Disney.