Disney Plus devient cher le 26 mars

Disney + est disponible depuis plus d’un an, mais si vous ne vous êtes pas abonné à ce service de streaming pour regarder WandaVision, Star Wars ou le catalogue nostalgique de Disney, vous devriez le faire maintenant.

À partir du 26 mars, le prix de Disney Plus augmente de 1 $ par mois, passant de 6,99 $ à 7,99 $ par mois. Le prix annuel passe également de 70 $ à 80 $ par an.

Le forfait Disney +, qui comprend Disney +, Hulu et ESPN Plus, connaîtra également une augmentation de prix. Le niveau financé par la publicité passera de 12,99 USD par mois à 13,99 USD, tandis que le niveau sans publicité passera de 18,99 USD par mois à 19,99 USD.

Le changement de prix est prévu depuis décembre dernier, et il s’agit de la première augmentation depuis le premier lancement de Disney +. Avec plus de contenu à venir sur Disney + et le service de streaming dépassant récemment les 100 millions d’abonnés, il n’est pas surprenant de voir l’augmentation des prix.

Si vous cherchez à verrouiller le prix le plus bas pour l’année prochaine, la solution consiste à renouveler votre abonnement pour l’année entière avant le 26 mars. Si vous renouvelez avant le 26 mars, vous paierez 70 $ pour l’année, mais par la suite. , vous devrez payer 80 $. Les forfaits mensuels qui se renouvellent avant le 26 mars seront de 6,99 $, mais le prix augmente pour tout le monde à 7,99 $ à partir du 26 mars.

Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Disney +.

