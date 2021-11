Disney Plus offre aux films Marvel une grande mise à niveau IMAX

Tout comme Eternals a atterri dans les salles, Disney se prépare à sortir Shang-Chi en ligne sur Disney Plus. Cela arrive ce vendredi lorsque Disney organisera également son événement spécial Disney Plus Day pour célébrer le deuxième anniversaire du service de streaming. Disney fera diverses annonces sur les projets à venir, y compris le contenu Marvel. Et Disney a une autre grande surprise pour les fans de Marvel. Vous pouvez diffuser plusieurs films MCU disponibles sur Disney Plus en IMAX, ce qui devrait encore améliorer l’expérience MCU.

Qu’est-ce qui va changer ?

Comme nous l’avons vu plus tôt cette année avec The Snyder Cut, le contenu IMAX n’est pas toujours idéal pour regarder la télévision. Le contenu IMAX affichera plus de contenu vertical, de sorte que les barres noires en haut et en bas disparaissent. C’est parfait pour certains plans, en particulier dans les films de super-héros comme ceux que Marvel réalise. Mais vous pourriez obtenir des barres noires sur les côtés lorsque le rapport hauteur/largeur change.

Disney va dans une direction légèrement différente avec les films Marvel recevant le traitement IMAX sur Disney Plus. Disney et IMAX utiliseront un rapport d’aspect étendu, qui est de 1,90:1. Cela signifie que vous obtiendrez des barres noires plus petites et le haut et le bas dans certaines scènes. De cette façon, « une plus grande partie de l’action est visible à l’écran, comme les cinéastes l’avaient prévu », selon l’annonce.

Films Marvel diffusés au format IMAX Enhanced sur Disney Plus. Source de l’image : Disney

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est l’un des films bénéficiant du traitement IMAX sur Disney Plus. L’exemple ci-dessus vous donne une idée de la façon dont le rapport hauteur/largeur changera sur votre téléviseur. Les zones au-dessus et au-dessous des lignes bleues représentent le contenu supplémentaire que vous verrez dans les films IMAX Marvel sur Disney Plus.

Quels films Marvel bénéficient de la prise en charge IMAX sur Disney Plus ?

Marvel a sorti 26 films jusqu’à présent, et j’inclus Eternals sur la liste, bien que ce ne soit pas encore sur Disney Plus. Deux d’entre eux sont des films Spider-Man que Marvel a réalisés avec Sony. Ils ne sont pas non plus disponibles sur Disney Plus. Cela signifie que vous pouvez regarder 23 films MCU sur Disney Plus dès maintenant. Et nous vous conseillons de regarder tous les films MCU dans le bon ordre chronologique pour en tirer le meilleur parti.

Soit dit en passant, si vous êtes nouveau dans le MCU, vous voudrez consulter notre guide qui couvre les bases de cet écosystème massif.

En ce qui concerne les films Marvel diffusés en IMAX sur Disney Plus, les 23 sorties n’auront pas toutes des scènes IMAX. Certains d’entre eux ont été entièrement tournés au format IMAX, comme Infinity War et Endgame. D’autres n’ont que quelques minutes d’action IMAX.

En tout, vous trouverez 13 films Marvel avec du contenu IMAX sur Disney Plus. Les voici par ordre alphabétique — à ne pas confondre avec la chronologie du MCU :

Ant-Man et la Guêpe Avengers: Endgame Avengers: Infinity War Black Panther Black Widow Captain America: Civil War Captain Marvel Doctor Strange Iron Man Les Gardiens de la Galaxie Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 Shang-Chi et la légende des dix anneaux Thor : Ragnarok

D’autres films Marvel avec du contenu IMAX suivront maintenant que Disney et IMAX ont mis à niveau les titres MCU. Eternals sera le prochain, et il devrait être lancé sur Disney Plus 45 jours après la première en salle. De plus, pour commencer sur le MCU, consultez ce lien.