Disney Plus offre aux films Marvel une mise à niveau du rapport d’aspect IMAX le 12 novembre

Disney a annoncé une collaboration avec IMAX qui verra plusieurs films Marvel présentés au format Expanded Aspect Ratio d’IMAX sur Disney + à partir du 12 novembre. Les 13 films sont énumérés ci-dessous, bien qu’il soit intéressant de distinguer Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui fera également ses débuts sur le service ce jour-là.

Alors que les centres de divertissement à domicile sont de plus en plus capables – pour ceux qui souhaitent investir – de se rapprocher ou de se rapprocher de quelque chose comme l’expérience du théâtre, cette nouvelle signifie que rester à la maison est devenu d’autant plus attrayant. Cette décision utilise des séquences déjà disponibles de la production destinées aux présentations théâtrales IMAX et les rend disponibles pour une visualisation à domicile.

Voici les films MCU certifiés IMAX Enhanced à venir le 12 novembre.

Ant-Man et la GuêpeAvengers: EndgameAvengers: Infinity WarBlack PantherBlack WidowCaptain America: Civil WarCaptain MarvelDocteur StrangeIron ManGardiens de la GalaxieGardiens de la Galaxie Vol. 2Shang-Chi et la légende des dix anneaux Thor : Ragnarok

Selon Verge, Avengers: Infinity War et Endgame ont été entièrement tournés au format, tandis que Black Widow a 22 minutes de séquences IMAX Expanded Aspect Ratio. Vous serez en mesure de dire dans ces films quand cette séquence est en cours de lecture car « les barres noires seront plus petites » au-dessus et en dessous de votre image. Il est également prévu que ce format implique davantage de fonctionnalités, notamment le son surround DTS.

Eternals, le plus récent film de supero de Marvel, a rapporté 161,7 millions de dollars dans le monde au cours du week-end.