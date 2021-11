Disney Plus Passe 118 millions d’abonnés

L’entrée de Disney sur le marché du streaming encombré il y a deux ans a été un succès depuis le début. Avant un appel aux résultats du quatrième trimestre, l’énorme société de divertissement a publié des chiffres montrant comment Disney + s’est mesuré à la concurrence féroce de Netflix, HBO Max et d’autres.

Dans un rapport d’entreprise, Disney a révélé que Disney+ avait enregistré une croissance de 60 % de ses abonnés depuis octobre 2020 pour un total de 118,1 abonnés – à cette époque l’année dernière, ce total était de 70 millions d’abonnés. « Nous sommes extrêmement satisfaits du succès de notre activité de streaming », a déclaré le PDG de Disney, Bob Chapek, dans le rapport. « Nous sommes convaincus que notre divertissement de haute qualité et notre expansion sur d’autres marchés dans le monde nous permettront de développer davantage nos plateformes de streaming à l’échelle mondiale. » A noter qu’à la clôture du deuxième trimestre fiscal 2021, qui s’est terminé le 3 avril, Disney a annoncé que son service de streaming avait accumulé 103 millions d’abonnés payants au total.

Hulu, propriété de Disney, a augmenté de 22% entre le 3 octobre 2020 et le 2 octobre 2021. Hulu compte désormais 72,6 millions d’abonnés pour le service de streaming. Hulu + Live TV est passé de 4,1 à 4 millions au cours de la même période, ce qui représente une baisse de 20%. Cela peut probablement s’expliquer en partie par le fait que le service a augmenté ses prix en novembre de l’année dernière.

Alors que Disney+ a augmenté le nombre d’abonnés payants, son revenu mensuel moyen est passé de 4,52 $ à 4,12 $. Cela est attribué au lancement de Disney + Hostar, car le revenu mensuel moyen par abonné est « considérablement inférieur ». Lors d’un appel aux résultats du quatrième trimestre, plusieurs dirigeants de Disney + ont souligné les objectifs à l’échelle de la plate-forme de doubler le nombre de territoires dans lesquels le service sera disponible d’ici l’exercice 2023 – et ont souligné la quantité importante de contenu actuellement en développement.

Dès le 12 novembre, il y aura une tonne de nouvelles offres pour le Disney + Day. Pour un aperçu complet de tout ce qui arrivera à Disney + plus tard cette semaine, y compris Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux et 13 films Marvel bénéficiant d’une mise à niveau visuelle du format IMAX Expanded Aspect Ratio, consultez notre aperçu ici.