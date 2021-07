Disney Plus Premier Access : qu’est-ce que c’est, comment l’obtenir et que puis-je regarder ?

Alors que les cinémas peuvent rouvrir dans le monde entier, Disney Plus Premier Access vous permet toujours de profiter des derniers blockbusters via le propre service de streaming de House of Mouse. Lancé sur la plate-forme en septembre 2020, Disney Plus Premier Access est essentiellement la fonction PVOD de Disney, ce qui signifie que ses abonnés peuvent bénéficier d’une prime pour diffuser les dernières versions directement sur leurs appareils et chez eux.

(Crédit image : Disney)

Initialement déployé avec la sortie de la version live action de Mulan, nous avons depuis vu le même traitement d’un certain nombre de titres à travers les deux live action comme la représentation d’Emma Stone dans Cruella – le méchant monochromatique de Disney, et l’arrivée tant attendue de Marvel’s Black Widow, qui révèle enfin la trame de fond de Natasha Romanoff, interprétée par Scarlett Johansson.

Montrant peu de signes de ralentissement en ce qui concerne les titres Disney Plus Premier Access, Jungle Cruise, avec The Rock (alias Dawyne Johnson) et Emily Blunt, arrivera également en PVOD cet été.

Une façon d’attraper tous les gros frappeurs de Disney sans quitter le canapé, il sera intéressant de voir les futurs plans de Disney Plus pour les sorties de films alors que le monde commence à s’ouvrir à nouveau et que les films peuvent à nouveau être montrés plus librement dans le film théâtres.

Qu’est-ce que l’accès Disney Plus Premier ?

Disney Plus Premier Access contribue en partie à recréer l’expérience du cinéma. De tout nouveaux titres fraîchement sortis des studios Walt Disney sont disponibles le jour et la date de Disney Plus avec leur sortie en salles, ce qui signifie que vous pouvez en profiter dans le confort de votre maison moyennant des frais supplémentaires uniques. Non seulement vous pouvez partager l’excitation du dernier film à gros budget avec votre famille ou vos amis, mais les titres Premier sont disponibles à regarder dans une qualité UHD ou HDR époustouflante et avec un son Dolby Audio.

Les frais de 30 $ peuvent sembler élevés, même s’ils sont probablement moins chers que deux billets de cinéma et un seau de pop-corn, selon l’endroit où vous habitez. Une fois que vous vous êtes séparé de votre pâte, vous pouvez regarder le film maintes et maintes fois. Cela en plus de profiter de la dernière extravagance Disney des mois avant qu’elle ne soit disponible pour les abonnés réguliers de Disney Plus.

Comment obtenir l’accès Premier sur Disney Plus ?

Il est assez facile de regarder un titre Disney Plus Premier Access, mais vous devez d’abord être membre de Disney Plus. Donc, si vous n’avez pas d’abonnement, rendez-vous sur le site Web pour vous inscrire. Saisissez votre adresse e-mail, sélectionnez un forfait mensuel ou annuel, puis saisissez les détails de votre carte de crédit.

Vous pourrez désormais acheter les nouvelles versions de Disney Plus Premier Access. Ceux-ci se trouvent soit sur la page d’accueil, soit en entrant le nom du film dans l’outil de recherche. Cliquez sur le titre souhaité et vous recevrez une invite d’achat, avant d’être invité à vérifier les détails de votre carte de crédit. Voila ! Une fois cela fait, vous êtes prêt à diffuser les derniers et les meilleurs de Disney. Et, tant que vous restez abonné, vous pouvez regarder le film aussi souvent que vous le souhaitez.

Notez qu’un titre Premier Plus peut également être acheté via plusieurs appareils avec l’application Disney Plus, notamment Apple, Google, Amazon et Roku.

(Crédit image : Disney/Marvel Studios)

Que puis-je regarder sur Disney Plus Premier Access ?

Jungle Cruise sera le cinquième titre à arriver sur Disney Plus Premier Access le 30 juillet, peu de temps après Black Widow le 9 juillet, où les abonnés pourraient enfin en savoir plus sur l’énigmatique Natasha Romanoff et son rôle d’espionne mortelle.

Auparavant, Cruella est tombé sur le PVOD de Disney Plus le 28 mai, avec une arrivée prévue le 28 août à regarder avec un abonnement Disney Plus régulier.

L’aventure fantastique animée Raya et le dernier dragon était le deuxième titre Disney Plus Premier Access de la plate-forme, sorti le 5 mars, avec la fenêtre de visualisation avancée se terminant le 4 mai. Le film est arrivé pour tous les abonnés de Disney Plus à regarder le 4 juin.

Films Disney Plus Premier Access dans leur intégralité

Mulan (4 sept. – 4 nov. 2020) Raya et le dernier dragon (5 mars – 4 juin 2021) Cruella (28 mai – 27 août 2021) Black Widow (Sortie le 9 juillet) Jungle Cruise (Sortie le 30 juillet)

Combien coûte Disney Plus Premier Access ?

Bien que le montant facturé pour Premier Access puisse changer – surtout si cela devient un moyen plus régulier d’attirer un public payant – les frais ont jusqu’à présent été cohérents à 29,99 $ USD / 19,99 £ GBP / 34,99 $ AUD / 21,99 € EUR pour Mulan et Raya et le dernier dragon. Cela vaut également la peine de réitérer qu’une fois que vous avez effectué ce paiement initial, le film vous appartient pour toujours – enfin, jusqu’à ce que vous annuliez votre abonnement Disney Plus.

En parlant de cela, le prix Disney Plus vaut la peine d’être pris en compte. Un abonnement mensuel est actuellement de 7,99 $ USD / 7,99 £ GBP / 11,99 AUD / 8,99 € EUR.

