Disney Plus reçoit un énorme boost de contenu, et pas seulement pour les enfants

Depuis son lancement, Disney Plus est la source incontournable pour tout, de Star Wars aux classiques animés. Non seulement cela, mais votre meilleur pari a été de trouver de nouvelles émissions Marvel comme WandaVision. Maintenant, Disney Plus reçoit un coup de pouce encore plus grand avec les nominés aux Oscars, la finale du faucon et du soldat de l’hiver, et plus d’animations pour adultes que vous ne pouvez secouer un bâton. Voici ce que nous savons.

Nous allons vous présenter quelques-uns des nouveaux titres passionnants sur petit écran, mais n’oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour seulement 8 $ par mois.

Le faucon et le soldat de l’hiver finale

La série Falcon et le soldat d’hiver de Marvel (ou FAWS) reprend avec les deux personnages titulaires six mois seulement après que Falcon ait reçu le titre de Captain America. La série suit leurs aventures en affrontant un nouveau capitaine, ainsi que toute une série de camées MCU.

Le lancement du spectacle était prévu avant WandaVision dans le cadre de la phase quatre du MCU. Comme nous le savons maintenant, Disney a dû apporter quelques modifications à la commande et nous sommes enfin prêts pour la finale de la saison. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour vous donner des spoilers, mais vous avez beaucoup de temps pour rattraper les cinq premières parties avant la diffusion de l’épisode d’aujourd’hui.

Si vous êtes déjà pris au courant de FAWS, n’oubliez pas de donner une montre à WandaVision. Ne vous inquiétez pas, certaines parties nous confondent aussi.

Nomadland favori des Oscars

Si vous préférez les films aux séries, Disney Plus est là pour vous. On s’attend à ce que l’Oscar chéri Nomadland débarque le 30 avril pour les abonnés au Canada et au Royaume-Uni. Le film a déjà remporté deux Golden Globes, c’est donc le moment idéal pour s’asseoir avec votre boîte de pop-corn.

Le film de Chloe Zhao est une adaptation du livre écrit par Jessica Bruder, et il suit le parcours d’une femme qui a tout perdu à cause de la Grande Récession. Elle emballe le peu qu’il lui reste et entreprend de sillonner l’Ouest américain en nomade moderne. Nomadland met en vedette Frances McDormand et David Straithairn, ainsi qu’une foule de vrais nomades modernes.

Le film arrive sur Disney Plus en une semaine seulement, vous pourrez donc le voir ramener des Oscars à la maison avant de pouvoir le regarder. Après tout, cela semble beaucoup mieux de voir Nomadland avant de remporter une rafle d’Oscars. Vous pouvez également consulter Nomadland sur Hulu, qui est inclus dans l’offre groupée Disney Plus.

Animation pour adultes à gogo

Une fois que vous avez vécu l’incroyable expérience cinématographique de Nomadland et rattrapé FAWS, il est peut-être temps pour quelque chose de plus léger. Heureusement, il y a beaucoup d’animations pour adultes à faire à la fois sur Disney Plus et Hulu.

Si vous espérez quelque chose dans la veine Rick & Morty, la deuxième saison de Solar Opposites devrait vous convenir. Il suit une famille d’extraterrestres qui ont déménagé en Amérique centrale, dans l’espoir d’une vie meilleure. L’émission présente des voix que vous connaissez et aimez de Justin Roiland, Thomas Middleditch et bien d’autres. Peut-être mieux que tout, Solar Opposites a déjà reçu une saison trois, donc il y a plus à venir.

En dehors de Solar Opposites, vous trouverez également Futurama et Family Guy chez vous sur Hulu. Bien qu’il n’y ait pas de nouveaux épisodes de Futurama à explorer, il est difficile de se lasser des classiques. Il y a plus qu’assez de Fry et Bender pour tout le monde. Vous pouvez également essayer Family Guy, qui fonctionne sans interruption depuis 1999. Seth McFarlane et son équipe sont toujours en train de pomper de nouveaux épisodes, vous n’aurez donc probablement jamais à vous soucier de manquer.

Les Simpsons sont un dernier classique de l’animation pour adultes. C’est la série animée la plus ancienne, ayant été créée une décennie avant Family Guy en 1989. Vous connaissez probablement déjà la famille maintenant, car la série est devenue une pierre de touche culturelle. Cependant, le seul moyen de rattraper chaque épisode est de passer par Disney Plus.

Maintenant que nous vous en avons donné plus qu'assez à regarder, assurez-vous que vous êtes tous prêts pour l'expérience complète de Disney Plus.