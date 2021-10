Chaque service de streaming a sa propre stratégie lorsqu’il s’agit de publier de nouveaux contenus. Bien qu’il soit le meilleur chien, Netflix est l’un des seuls services à supprimer chaque épisode d’une nouvelle saison à la fois. La plupart des autres principaux streamers préfèrent alimenter les téléspectateurs au goutte-à-goutte avec un épisode par semaine. Disney Plus appartient à cette dernière catégorie, mais a déjà expérimenté des premières multi-épisodes. Cette stratégie fera bientôt son retour. Disney a révélé cette semaine que les deux premiers épisodes de la prochaine émission de Marvel Hawkeye seront diffusés sur Disney Plus à partir du 24 novembre.

Hawkeye fait ses débuts sur Disney Plus le mois prochain

Hawkeye sera la cinquième et dernière émission de Marvel Studios à être diffusée sur Disney Plus en 2021. Les premières saisons de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki et What If…? sont déjà terminés. Tout comme toutes ces émissions, Hawkeye mettra en lumière un personnage qui n’a pas eu autant de temps d’écran dans les films qu’Iron Man, Captain America ou Thor.

« Hawkeye de Marvel Studios est une nouvelle série originale qui se déroule dans la ville de New York post-blip où l’ancien Avenger Clint Barton alias Hawkeye (Jeremy Renner) a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère qualifiée de 22 ans et son plus grand fan, pour démêler un complot criminel », lit-on dans le synopsis de la série de Disney’s communiqué de presse.

Les fans soupçonnent que la série servira d’adieu à Hawkeye de Renner alors que Hawkeye de Steinfeld prend sa place. Cela dit, Marvel nous a surpris par le passé et il est possible que les deux apparaissent dans de futurs films. Quoi qu’il en soit, Kate Bishop devrait avoir un rôle important à jouer à l’avenir.

Au-delà de Renner et Steinfeld, le casting notable de Hawkeye comprendra Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James. Alaqua Cox fera également ses débuts en tant que Maya Lopez alias Echo. Marvel a déjà confirmé qu’Echo jouera dans sa propre série Disney Plus.

Le livre de Boba Fett fait ses débuts une semaine après la finale

Hawkeye aura six épisodes au total. Les deux premiers commenceront à être diffusés le 24 novembre. Cela signifie que la finale de la saison devrait être disponible le 22 décembre. Ce n’est probablement pas une coïncidence si Le livre de Boba Fett fait ses débuts une semaine plus tard, le 29 décembre.

Marvel a partagé jeudi un nouveau spot télévisé pour Hawkeye et contient de nouvelles images de la série :