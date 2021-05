Disney + Pour votre considération Des affiches sont sorties, avec Gina Carano ⋆ .

La saison des récompenses approche déjà à grands pas, et alors que les studios commencent à essayer d’obtenir des nominations pour les différentes récompenses, Disney est à l’avant-garde avec sa programmation originale pour Disney +.

CONNEXES: NBC annule les Golden Globes 2022, énoncé de problèmes

La société a récemment publié un tout nouveau lot d’affiches «Pour votre considération» pour Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision, et Le mandalorien. Actuellement, l’accent semble être fortement mis sur les deux projets Marvel Studios, Disney espérant obtenir une nomination au meilleur drame pour Le faucon et le soldat de l’hiver et une nomination pour la meilleure série limitée pour WandaVision.

Pour ce qui est de Le mandalorien, Disney se concentre plutôt sur le casting, la société mettant en avant Pedro Pascal, Giancarlo Esposito et, étonnamment, Gina Carano. En dépit d’être retiré du futur Guerres des étoiles projets, Carano figure en bonne place sur l’affiche «Pour votre considération», obtenant une seule liste en tant qu’actrice de soutien.

CONNEXES: Les affiches de personnages de Black Widow de Marvel montrent Taskmaster et plus

Les cinémas ayant été fermés pendant la majeure partie de l’année, il sera intéressant de voir comment le prix présente les nominations cette année. Malgré cela, de nombreuses grandes séries télévisées ont été diffusées, de sorte que Disney aura du pain sur la planche s’ils veulent remporter des victoires cette année.