Disney pourrait relancer une émission “ Star Wars ” perdue depuis longtemps sur Disney + le mois prochain – .

Il y a longtemps, dans cette même galaxie, George Lucas s’est associé aux créateurs de Robot Chicken Seth Green et Matthew Senreich pour créer une série humoristique animée par CGI se déroulant dans l’univers de Star Wars. Il s’appelait Star Wars Detours, et c’était le dernier projet dans lequel George Lucas était impliqué avant sa décision de vendre Lucasfilm à Disney pour 4 milliards de dollars. L’émission, annoncée en 2012, a été discrètement mise de côté, pour ne jamais voir le jour.

C’est là que l’histoire de Star Wars Detours s’est terminée, mais selon The Vulcan Reporter, Disney va donner une nouvelle vie à l’émission non diffusée sur Disney + le mois prochain pour célébrer le 4 mai, alias Star Wars Day.

Il y a près de dix ans, lorsque l’acquisition a été achevée, Disney ne voulait pas que son premier projet Star Wars soit un spectacle parodique, en particulier avec une trilogie de suite en préparation. Comme Seth Green l’a expliqué dans une AMA Reddit en 2013, l’équipe «ne pensait pas qu’il était logique, en prévision de la sortie de ces nouveaux films, de passer les 3 prochaines années avec une sitcom animée en tant que première introduction de 3 générations d’enfants. à l’univers Star Wars. »

Dans ce même article, Green a révélé que 39 épisodes de la série avaient été achevés et 62 scripts avaient été écrits. En d’autres termes, il y a 39 épisodes complets de Star Wars Detours assis quelque part dans un coffre-fort, avec encore plus d’attente à produire si Disney voulait un jour donner à l’émission une seconde chance.

Selon The Vulcan Reporter, Disney prévoit non seulement de sortir les 39 épisodes de Star Wars Detours sur Disney + comme une surprise pour les fans, mais le studio a également produit 13 épisodes supplémentaires pour porter le total à 52. Avec autant d’émissions Star Wars comme Disney a prévu son service de streaming, il serait certainement logique d’en jeter un autre sur la pile, surtout si la plupart du travail acharné a été effectué il y a près de dix ans. Et comme Green l’a dit sur Reddit en 2013, «Les détours peuvent rester sur une étagère jusqu’à ce que le film Star Wars sorte sans rien perdre de son éclat, car ce que nous avons créé est très drôle, très intelligent et comme je l’ai déjà dit, intemporel. “

Bien que Detours n’ait peut-être pas fait avancer l’histoire de la même manière que les films, il avait attiré un casting assez impressionnant d’acteurs pour reprendre leurs rôles, y compris Billy Dee Williams dans Lando Calrissian, Anthony Daniels dans C-3PO et Ahmed Best. comme Jar Jar Binks. Pendant ce temps, des acteurs de la voix bien connus auraient rempli le reste de la distribution, avec Seth MacFarlane comme Palpatine, Weird Al comme 4-LOM et Andy Richter comme Zuckuss.

Le retour inattendu d’une émission Star Wars perdue depuis longtemps excitera certainement les fans de la franchise, mais cela pourrait valoir la peine de tempérer vos attentes. C’est le même site Web qui a déclaré que la prochaine émission dérivée de Peacemaker sur HBO Max serait diffusée sur The CW, à laquelle le directeur de The Suicide Squad, James Gunn, a simplement répondu: «Non». Heureusement, nous saurons bientôt si le rapport est vrai ou faux, car le 4 mai approche à grands pas.

