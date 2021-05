Disney pousse la théorie critique de la course sur les employés ⋆ .

La Walt Disney Corporation aurait organisé une formation approfondie sur la théorie des races critiques pour les employés.

Des documents internes obtenus par Christopher Rufo, senior fellow au Manhattan Institute, montrent que Disney lance un programme «diversité et inclusion» appelé «Reimagine Tomorrow». Les formations discutent des idées de gauche de «racisme systémique», «privilège blanc», «fragilité blanche», «sauveurs blancs», «microagressions» et «antiracisme». Le sous-titre du livret guide se lit comme suit: «Allyship for Race Consciousness.»

SCOOP: La Walt Disney Corporation affirme que l’Amérique a été fondée sur le «racisme systémique», encourage les employés à remplir une «liste de contrôle des privilèges blancs» et sépare les minorités en «groupes d’affinité» à ségrégation raciale. J’ai obtenu des documents internes qui vont vous choquer. – Christopher F.Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 8 mai 2021

Disney, qui possède ABC, ESPN, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm et d’autres grandes sociétés de médias, a demandé aux employés de «prendre en main la responsabilité de se renseigner sur le racisme anti-noir structurel» et de «ne pas compter sur vos collègues noirs pour vous éduquer », Ce qui serait« émotionnellement éprouvant ».

«Lorsque les lieux historiques de joie et de refuge des États-Unis contre les soucis du monde se transforment en acteurs partisans et en usines d’endoctrinement politique, le préjudice causé à notre tissu social est incommensurable», a déclaré Stanley Kurtz, senior fellow au Ethics and Public Policy Center. Le fédéraliste. «Disney divise le pays qu’il a autrefois contribué à inspirer, invitant un retour de flamme entièrement justifié de la part du grand nombre d’Américains auxquels il déroge, méprise et caricature. Je pensais que le baseball politisé était la coupe la plus méchante de toutes, mais maintenant c’est ça. Alors que Disney et d’autres sociétés réveillées plongent l’Amérique dans le conflit culturel le plus amer de leur mémoire, elles méritent de ressentir de la honte, pas de la fierté.

Les modules de formation centralisent la notion d ‘«antiracisme» – l’idée que les Américains doivent reconnaître que leur pays est systémiquement raciste et éradiquer tout semblant de société daltonienne. L’entreprise a déclaré aux employés qu’ils devaient également «surmonter les sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre ce qui se trouve sous eux et ce qui doit être guéri», en insistant sur la notion de préjugé implicite. L’expression «Toutes les vies comptent» a été qualifiée de désobligeante, de même que l’expression «Je ne vois pas de couleur».

Un module de la formation intitulé «Que puis-je faire contre le racisme?» a demandé au personnel de dénoncer l’idée d ‘«égalité» et de favoriser plutôt «l’équité». La société a élaboré un «Défi d’équité raciale et de justice sociale de 21 jours» qui a été suivi d’une «liste de contrôle des privilèges blancs». La liste de contrôle revendique une variété d’énoncés, s’ils sont confirmés, indiquent le «privilège» d’une personne. Cela comprend certaines des déclarations suivantes:

Je suis blanc. Je n’ai jamais essayé de cacher ma sexualité. Je suis un homme. Je ne me suis jamais senti pauvre. Je suis allé au camp d’été. Je n’ai jamais eu de dépendance.

Vous trouverez ci-dessous le document complet que Rufo a obtenu d’un dénonciateur de Disney:

En plus d’autres modules, les employés ont reçu plusieurs ressources externes. Cela comprenait un guide intitulé «75 choses que les Blancs peuvent faire pour la justice raciale» qui affirme que les lecteurs devraient soutenir «defund[ing] la police »et« décolonisez votre bibliothèque ».

Le guide affirme également que les employés devraient lire le «Projet 1619» inexact et diviseur du New York Times de Nikole Hannah-Jones. Le service de streaming Hulu, propriété de Disney, diffuse une série documentaire sur le travail de Hannah-Jones. La société a décrit le «projet 1619» comme «une entreprise historique… du racisme brutal qui perdure dans tant d’aspects de la vie américaine aujourd’hui».

«Cela se produit à peu près partout», a déclaré Lindsay. «Ce qui se passe à Disney, bien que cela semble très extrême, est en fait assez typique. Nous voyons presque exactement le même genre de choses se dérouler en termes de composition et de contenu de ces formations. L’image qui doit se présenter est que ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des agences gouvernementales. Ce sont des églises. C’est pratiquement toutes les universités. C’est beaucoup sinon la plupart des districts scolaires. »

En divisant davantage ses employés par race et par sexe, Disney a créé des «groupes d’affinité» pour que les employés appartenant à des minorités les rejoignent. Les groupes sont intitulés «Hola» pour les latinos, «Compass» pour les asiatiques et «Wakanda» pour les noirs. L’objectif de ces groupes est de fournir des «aperçus culturellement authentiques» aux employés et d’encourager la «diversité», «l’inclusion», «l’appartenance», «l’identité» et «l’alliance». Il n’y a pas de groupe prévu pour tous les individus à rejoindre.

Les employés ont déclaré à Rufo que la société envoyait «des mémos presque tous les jours» sur ces questions et que Disney était «complètement à sens unique sur le plan idéologique». De nombreux employés étaient d’accord et un a déclaré que l’environnement de l’entreprise était «très étouffé».

«Cela a été très étouffant de sentir que tout le monde continue de parler d’un dialogue ouvert et de conversations empreintes de compassion, mais en fin de compte, je sais que si j’ai dit une chose qui était véridique, basée sur des données, ou même simplement sur ma propre personne expérience, ce serait en fait plutôt indésirable », a déclaré un employé chrétien et conservateur.

Dans une vidéo obtenue par Rufo, le président exécutif Bob Iger aurait déclaré que Disney ne «craindrait pas la politique» et «devrait prendre position» sur les questions de politique identitaire. Iger aurait également déclaré que les films «Dumbo», «Aladdin» et «Fantasia» étaient du «contenu raciste». La société a licencié l’actrice de «The Mandalorian» Gina Carano en février pour ne pas avoir fait preuve d’allégeance à la politique identitaire tout en continuant à faire des affaires avec une Chine communiste génocidaire.