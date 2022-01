Disney + : premières du 10 au 16 janvier 2022

Aujourd’hui, lundi 10 janvier, nous vous ferons part de Nouveautes au sein de la plateforme Disney + tout au long de cette deuxième semaine de janvier, commençant une autre année.

La plateforme de vidéo à la demande Disney+ a commencé l’année en beauté avec la diffusion hebdomadaire de la série Le Livre de Boba Fett.

Cependant, il convient de mentionner qu’il reste encore beaucoup à faire un service dans les prochaines dates.

En ce sens, on vous dit aujourd’hui toutes les nouveautés de cette semaine sur Disney+, qui se déroule du 10 au 16 janvier 2022 et qui ajoute six nouveaux contenus entre séries catalogue et films à ne manquer sous aucun prétexte.

Parmi les plus marquants, Eternals, puisque déjà plongé dans sa Phase 4, Marvel entame une nouvelle vague de super-héros aux airs renouvelés.

C’est précisément ce que Eternals essaie de faire, qui a la cinéaste oscarisée Chloé Zhao (Nomadland) en charge du projet.

Il y a des millions d’années, les Célestes ont essayé de créer des individus puissants qui ne pouvaient que faire le bien, mais quelque chose a mal tourné et les Déviants sont apparus.

Depuis, les deux groupes s’affrontent dans une bataille qui semble sans fin.

Il y a aussi Jojo Rabbit, avec qui Taika Waititi a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2019 avec cette satire sur le nazisme et la Seconde Guerre mondiale.

Le film nous présente Jojo Rabbit, un garçon appartenant aux Jeunesses hitlériennes dont le monde bascule lorsqu’il découvre que sa mère cache une fille juive dans le grenier de sa maison.

Jojo utilisera son ami invisible, Hitler lui-même, pour tenter de mettre de l’ordre dans son idéologie.

Toutes les premières cette semaine sur Disney +

Les filles d’or S1-7 (12/01)

Sous suspicion (12/01)

Feud: Bette et Joan (12/01)

Éternels (01/12)

Lapin Jojo (01/14)

C’est pour ton bien (01/14)