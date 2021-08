Disney + premières du 9 au 15 août 2021

in

Aujourd’hui, nous allons vous présenter le premières qui arrivent sur la plate-forme Disney + du 9 au 15 août 2021, alors continuez à lire pour découvrir les nouveautés de cette semaine et ne manquez aucune première.

Comme vous pouvez le voir, le Catalogue Disney+ s’est renforcé ces derniers mois sur deux piliers : Star Wars et Marvel.

Les deux licences ont constitué l’essentiel des premières les plus importantes de chaque semaine et aujourd’hui ne fait pas exception.

Et c’est qu’aujourd’hui on vous dit tout ce qu’il y a de nouveau cette semaine sur Disney+, qui se déroule du 9 au 15 août 2021 et qui ajoute près d’une dizaine de nouveautés.

Alors sans plus attendre, voici la liste des sorties de cette fameuse plateforme de souris :

1

Que ce passerait-il si…? – 11 août

Un anime qui explore certains des grands moments de l’univers cinématographique Marvel et qui explique comment l’histoire aurait changé s’ils avaient été résolus de différentes manières que celles que nous avons vues dans les films.

Une proposition intéressante qui s’est imposée comme plat principal cette semaine.

2

Parfum : Histoire d’un As3s1no – 13 août

Ce film produit en Allemagne fut l’une des grandes sensations du début du 21ème siècle.

Parfum : Une histoire d’assassin nous emmène dans la France du XVIIIe siècle, où un enfant est né avec le don d’un odorat extraordinaire.

Le jeune homme vit obsédé par la capture de certaines essences des choses qui l’entourent, en particulier de certaines femmes.

3

Toutes les premières cette semaine sur Disney +

Là-bas (11/8)

Empire T5 (11/8)

Que ce passerait-il si…? (11/8)

Ouragan Carter (8/13)

L’enfant (8/13)

Parfum : L’histoire d’un meurtrier (8/13)

Stuber Express (8/13)

Vengeance (8/13)

ZOMBIES 2 (8/13)