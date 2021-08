in

Disney +, premières pour ce dernier week-end d’août | Instagram

Vous feriez mieux de préparer votre pop-corn, car nous vous ferons savoir tous les premières que la célèbre plate-forme Disney + apporte pour le week-end, alors continuez à lire pour savoir ce que vous pouvez profiter de ces jours de congé.

“Black Widow”, et quelques épisodes de séries comme “Monsters at Work” arrivent sur Disney Plus ce vendredi 27 août.

Cela peut vous intéresser: Dove Cameron modelant sans vêtements, c’est une œuvre d’art totale

Le week-end approche à grands pas et aussi la fin du huitième mois de l’année et nous savons que vous aimez le passer dans le confort de votre lit avec quelques premières de plateforme de streaming.

C’est pour cette raison, que la célèbre plateforme Disney Plus partage avec nous la liste de ce qui arrive ce vendredi, quelques jours après le grand lancement de Star+.

Alors sans plus tarder, voici les premières de ce vendredi 27 août :

1

Premières Disney Plus

“Derrière les attractions Disney” (épisode 6 à 10)

“Galerie Disney / Star Wars : Le Mandalorien” (Episode 2)

“Et qu’est-ce qui se passerait si …?” (Épisode 3)

“Monstres au travail” (Episode 9)

“Partenaires et chiens” (Episode 6)

« Chip and Dale : la vie dans le parc » (épisode 5)

“Le monde merveilleux de Mickey” (épisodes 19 et 20)

“Veuve noire”

“Plage des requins”

“Terre de Paagones”

“Andi Mack” (Saison 3)

“Vintage Star Wars : Droids” (Saison 1 et 2)