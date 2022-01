Disney + présente le teaser de la nouvelle série Kardashian – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Disney + présente un teaser pour la nouvelle série Kardashian, qui sera présentée en avant-première via les services de cette plateforme.

Bien qu’ils aient terminé leur émission de téléréalité « Keeping Up With The Kardashians » (KUWTK), ils lanceront maintenant en 2022 une nouvelle série.

Cette nouvelle série Kardashian sera lancée via la plateforme de streaming Disney+ à l’international ; aux États-Unis sur Hulu et en Amérique latine sur Star +.

La nouvelle série Kardashian arrive après avoir terminé 14 saisons de ‘KUWTK’

Le nouveau teaser annonçant l’arrivée de la nouvelle série Kardashians intervient juste après que Khloe et Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West et Kris, Kendall et Kylie Jenner aient enregistré 14 saisons de ‘KUWTK’.

Ce partenariat avec Hulu et Disney+ a été annoncé en décembre 2020 et il semble qu’enfin, cette nouvelle série Kardashian arrivera plus tôt que prévu.

A cette occasion et à travers une déclaration, Kris Jenner, la mère des Kardashian, a assuré que son arrivée sur les plateformes de streaming Disney+ serait la prochaine étape de sa carrière.

Et, il a assuré que le public verra l’évolution de la famille Kardashian, bien qu’il n’ait pas révélé plus de détails en raison du contrat signé avec Disney+.

Le nouveau teaser de la nouvelle série Kardashian, qui sera diffusée via les services de streaming Disney+, a fait surface sur les réseaux sociaux.

Bien que la date exacte de cette nouvelle série Kardashian n’ait pas été précisée, qui sera diffusée sur les services Disney +, Hulu et Star + selon le cas, il est supposé qu’elle arrivera fin janvier ou début février.

Il est prévu que cette nouvelle série Kardashian conservera un format similaire à celui de « KUWTK » et que des personnages comme Scott Disick et Travis Barker y participeront également.