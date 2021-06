Le « + » dans Disney+ signifie-t-il LGBTQ+ ? Si l’on se fie à la brève histoire de Disney + d’insérer constamment l’agenda LGBTQ dans ses nombreuses émissions, la réponse serait probablement oui. Et maintenant, le service de streaming a présenté un baiser lesbien parmi les filles mineures (peut-être son premier) dans son drame sportif «familial» Big Shot qui a un public cible aussi jeune que 8 ans. Nous avons malheureusement parcouru un long chemin depuis l’innocent Mickey Mouse. les dessins animés.

Il y a eu des allusions à l’agenda de Disney dans les autres émissions «familiales» que je regarde sur leur service de streaming, telles que The Mighty Ducks: Game Changers dans lequel un jeune personnage a fait savoir à tout le monde qu’il avait deux mamans dans presque chaque épisode. Mais quand ils représentent en fait un baiser lesbien physique entre deux filles mineures pour un public de huit ans, cela va définitivement trop loin.

Big Shots met en vedette John Stamos dans le rôle de l’entraîneur professionnel de basket-ball Marvyn Korn, qui a été licencié des ligues majeures pour avoir perdu son sang-froid et jeté une chaise pendant un match. Il est ensuite envoyé pour entraîner une équipe féminine de basket-ball dans un lycée privé d’élite. L’étudiante Carolyn (Tisha Custodio), mieux connue sous son surnom de souris, est le personnage gay symbolique de la série. À part quelques indices, cependant, ce n’était pas une grande partie de l’histoire globale jusqu’à l’épisode de vendredi lorsqu’elle a professé son amour via une chanson à son béguin secret, son camarade Harper (Darcy Rose Byrnes).

L’épisode a été nommé d’après la chanson que Mouse a écrite pour elle – “Everything to Me”. Les sentiments de Mouse sont devenus évidents dans une scène où ils discutent du désir d’Harper de remporter le rôle principal dans la pièce de théâtre de l’école par rapport à sa rivale, mais Harper est inconscient.

Plus tard, Mouse joue la chanson qu’elle a écrite pour Harper, lui faisant connaître ses sentiments, ce qui conduit au baiser :

Souris : Tu écris avec ta main gauche Mais tu bois avec ta main droite. Tu fredonnes des chansons d’opéra que je ne reconnais ou ne comprends pas. Lundi midi, au lieu de salade… j’ai des frites Harper : C’est super, souris. Vous êtes si talentueux. Souris : Merci, je l’ai en quelque sorte écrit pour exprimer ce que je ressens. Harper : Alors, c’est une chanson personnelle ? Souris : Ouais. Au propos de vous. Ce que je ressens pour toi. Tu m’aideras à le chanter ? ♪ Vous ne souriez pas toujours avec les yeux. Ce n’est pas effrayant que je remarque tout ce que vous faites. Tu vois, c’est juste parce que tu es tout pour moi. Quand vous vous ennuyez, vous faites des claquettes sur votre siège. Vous ne vous affaissez jamais et vous… Ensemble : …ne mangez pas de viande. Souris : ♪ Tu ne laisses jamais entrer personne. Peut-être parce que tu penses qu’ils vont repartir. Ce n’est pas effrayant que je remarque tout ce que vous faites. Tu vois, c’est juste parce que tu es tout pour moi, je suis ton plus grand fan. Je suis fasciné par tout ce que vous faites. Parce que toutes les étoiles dans le ciel ne brillent pas aussi fort que toi. Harper : J’ai recherché des faits. Souris : Et j’aime les faits. Ensemble : Et mon fait préféré serait le fait que vous êtes tout pour moi. Le fait est que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.

Comme mentionné dans mes histoires précédentes concernant l’insertion de la sexualité gay par Disney dans des scénarios impliquant des enfants mineurs via leur réseau ABC (ainsi qu’une émission non Disney qui partage la vision LGBTQ + de Disney), de telles représentations sont extrêmement inappropriées pour les téléspectateurs mineurs. À une époque où les hormones font rage et où la confusion sur leurs sentiments est très courante, l’envoi de ces messages ne peut qu’ajouter à cette confusion. Les filles en particulier ont été amenées à croire que vouloir innocemment se tenir la main, se blottir et passer des soirées pyjama avec leurs amies signifie quelque chose de sexuel lorsqu’elles sont exposées à ce genre de représentations.

Laissons les enfants être des enfants et laissons de côté l’agenda politique, s’il vous plaît.