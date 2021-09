Disney publie une nouvelle bande-annonce pour le film d’animation dirigé par Latinx ‘Encanto’ .

Walt Disney Animation Studios a publié mercredi la bande-annonce du prochain film dirigé par Latinx, Encanto.

Encanto raconte l’histoire des Madrigaux, une famille imprégnée de cadeaux magiques qui vivent dans le lieu enchanté titulaire dans les montagnes de Colombie. Chaque madrigal est doté d’un pouvoir à l’âge de cinq ans qui est lié à sa personnalité. Mirabel, 15 ans, est le seul membre de la famille qui n’a pas reçu de capacités extraordinaires, mais elle peut aussi être le seul espoir de la famille lorsque leur maison est menacée.

(Crédit : Disney)



Le film présente le who’s-who des talents vocaux de Latinx, y compris Wilmer Valderrama de ce spectacle des années 70, Diane Guerrero d’Orange est le nouveau noir, et Jean Leguizamo, qui exprime l’oncle Bruno de Mirabel, un reclus avec le pouvoir de voir l’avenir. Encanto présente la musique du créateur de Hamilton Lin-Manuel Miranda, qui a également fourni la musique du film de Disney Moana en 2016.

Encanto a un penchant pour le réalisme magique, ou des éléments surnaturels existant dans une réalité ancrée, ce qui contraste avec les conventions purement fantastiques de la plupart des films Disney. Co-scénariste et co-réalisateur Charise Castro Smith a dit à The Verge qu’elle pense que l’approche des cinéastes, y compris un voyage de recherche en Colombie, a contribué à donner à Encanto une sensation différente des autres films de Disney.

“Ce film est vraiment brillant et coloré, et drôle et merveilleux, mais il a des thèmes plus ancrés et différents que les films Disney traditionnels”, a-t-elle déclaré. « Il y a des éléments humains plus difficiles dans ce film. Nous avons essayé de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une tradition née du besoin de raconter de grandes histoires, parfois sur des choses difficiles. Ce film n’en est pas dépourvu.”

(Crédit : Disney)

Il était important pour les cinéastes de s’assurer que le monde d’Encanto était suffisamment enraciné pour jouer les éléments de réalisme magique, a déclaré le co-scénariste et co-réalisateur. Jared Bush.

« Il doit absolument être ancré; sinon, c’est de la pure fantaisie, où tout peut arriver à tout moment », a déclaré Bush à The Verge.

«Je pense que la notion de pourquoi cette famille a reçu un miracle, comment cela s’est produit, pourquoi c’est important; ceux-ci doivent être basés, au moins dans notre histoire, sur quelque chose de très concret et qui semble viscéral et émotionnel. Cela vous permet ensuite d’avoir le contraste entre la fantaisie et le plaisir et ce fantastique fantasme qui se produit. Mais vous devez avoir ces deux pièces pour fonctionner correctement.

Encanto sortira en salles le 24 novembre.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

