Disney règle le procès « Black Widow » avec Scarlett Johansson

Scarlett Johansson et la Walt Disney Company ont réglé le litige concernant son salaire à Black Widow, ont annoncé jeudi les deux parties. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Johansson a poursuivi Disney fin juillet, arguant qu’elle n’avait jamais accepté que le film sorte sur Disney + Premiere Access le même jour que sa sortie en salles. Une bataille de relations publiques s’ensuivit, Disney affirmant que Johansson avait été payé 20 millions de dollars pour avoir réalisé le film.

“Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney”, a déclaré Johansson dans une déclaration au Hollywood Reporter. “Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir.”

Le président de Disney Studios, Alan Bergman, a également déclaré qu’il était “satisfait” que les deux parties aient réglé leurs différends. “Nous apprécions ses contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, dont Disney’s Tower of Terror”, a déclaré Bergman. Quelques semaines avant que Johansson ne dépose la plainte, elle aurait signé pour produire et jouer dans un film basé sur la tour de la Terreur aux studios Disney de Hollywood.

Le procès de Johansson a fait la une des journaux, car beaucoup à Hollywood se sont demandé comment cela aurait un impact sur les futurs accords entre les grandes stars et les studios alors qu’ils envisageaient de fermer la fenêtre d’exclusivité théâtrale. Dans le cas de Black Widow, il n’y avait pas de fenêtre de cinéma, car le film a été mis à disposition via Disney + Premier Access pour 30 $ le jour même de sa sortie en salles. Disney a fait valoir que cet accord nuisait au potentiel au box-office de Black Widow juste pour faire connaître le service de streaming. Dans sa réponse, Disney a noté que Johansson avait été payé 20 millions de dollars pour le film et a fait valoir que le contrat de Johansson n’empêchait pas le studio de le diffuser en streaming.

Le procès a également déclenché une vilaine bataille de relations publiques, les deux parties échangeant des déclarations choquantes. Dans sa première réponse, Disney a étonnamment qualifié le procès de « particulièrement triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ». Bryan Lourd, le coprésident de l’agence CAA de Johansson, a rapidement riposté, appelant Disney pour avoir “sans vergogne et faussement” accusé Johanson “d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un d’eux et moi”. sais qu’elle ne l’est pas.”

Après le week-end d’ouverture de Black Widow, Disney a affirmé que Black Widow avait rapporté 60 millions de dollars à Disney + Premier Access. Dans un dossier judiciaire ultérieur, Disney a déclaré que le film avait rapporté 125 millions de dollars des ventes de Premier Access. Le film a rapporté 378,7 millions de dollars dans le monde entier jusqu’à présent, dont 183,6 millions de dollars au niveau national. C’était le film le plus rentable de l’année au niveau national jusqu’à ce que l’autre film Marvel de Disney, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, franchisse cette marque. Le film, qui n’est pas sorti sur Disney + Premier Access, a rapporté 199,3 millions de dollars au niveau national et 366,4 millions de dollars dans le monde.