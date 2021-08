Disney répond au procès de Scarlett Johansson | Instagram

La belle actrice Scarlett Johansson a été plus que surprise par la réponse du Disney à son demande Ils assurent qu’il s’agit d’une attaque directe contre son personnage, quelque chose qui pourrait certainement affecter sa carrière au sein de Marvel.

Comme vous pouvez le voir, le procès de Scarlett Johansson contre Disney pour rupture de contrat donne beaucoup à dire.

Cependant, maintenant le cas pour une nouvelle tournure après la réponse de la société aux accusations de l’actrice; sa défense allègue qu’il s’agit d’une « attaque directe contre son caractère ».

Il convient de noter que tout cela a commencé avec la première de Veuve noire sur la plate-forme de la société et dans les cinémas à la fois, ce qui affecte les revenus du personnage principal, car ils sont liés à la performance au box-office des films.

Auparavant, dans d’autres avis, nous avons révélé que Disney avait répondu au procès de Johansson, où il avait fait des déclarations dures :

Il n’y en a pas dans cette présentation. Le procès est particulièrement triste et affligeant en raison de son mépris insensible pour les effets horribles et prolongés de la pandémie. »

Cependant, les représentants légaux de Scarlett affirment que l’actrice qui incarne Black Widow est surprise par le ton de la réponse qu’elle a reçue à son procès.

C’est pourquoi ils ont qualifié son personnage d'”attaque directe”, puisqu’ils ont pointé du doigt l’actrice hollywoodienne comme étant insensible à la crise sanitaire.

Bryan Lourd, coprésident de la CAA et agent de l’actrice, a donné une réponse énergique à la société dans sa propre déclaration :

Accuser sans vergogne et faussement Mme Johansson d’être insensible à la pandémie, dans le but de faire croire qu’eux et moi savons qu’elle ne l’est pas. »

Il a également affirmé que la société avait inclus le salaire de l’actrice dans le but d’armer son succès contre elle, “comme si c’était quelque chose dont il fallait avoir honte”.

De même, il a été annoncé qu’Emma Stone pourrait suivre les traces de Scarlett pour la première de Cruella via le streaming, ce qui, selon eux, affecte également ses revenus.

La star féminine de Marvel, pour une rupture de contrat lors du lancement de l’avant-première de Black Widow en salles et en streaming en même temps a décidé de prendre des mesures en la matière et puisque cela affecterait les revenus de l’actrice principale.

Quand on a appris que Scarlett Johansson avait poursuivi la société de souris, la réponse de la société de production et de divertissement était attendue, et cela a été énergique et controversé.

Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir ce qui se passe entre les deux parties, car être exclu de l’entreprise serait sans aucun doute une nouvelle déchirante et cela affecterait peut-être Disney.