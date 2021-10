Disney repousse la première d’Indiana Jones 5 jusqu’en 2023 – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

‘Indiana Jones 5’ subit un autre retard. Disney a annoncé que le cinquième volet de la saga mettant en vedette Harrison Ford dans le rôle de l’archéologue aventurier emblématique, déplace sa première de près d’un an. Avec une date de sortie initialement annoncée pour le 29 juillet 2022, le film sortira désormais le 30 juin 2023.

Considérée comme une production presque maudite, il s’agit du énième retard subi par le film, qui a connu jusqu’à un va-et-vient de réalisateurs.

Au départ, Steven Spielberg allait revenir dans les coulisses, après avoir repris les quatre volets précédents.

Cependant, après le premier retard – sa date prévue de juillet 2019 a été transférée au remake photoréaliste de ‘Le Roi Lion et est allée à juillet 2020 – Spielberg a choisi de quitter l’adresse en février du

l’année suivante, cédant son poste à James Mangold (« Logan », « Le Mans » 66 »), ce qui a entraîné un nouveau report à juillet 2021.

Mais la pandémie de coronavirus a éclaté, provoquant un autre retard, jusqu’en juillet 2022. Lorsque tout a semblé se dérouler sans heurts, en juin de cette année, les enregistrements ont commencé et, malgré le fait que Ford, 79 ans

ans, il s’est blessé quelques semaines plus tard, Disney a rapporté que la date de sortie est restée… jusqu’à maintenant.

Cependant, le retard de ‘Indiana Jones 5’ fait partie d’une série de reports en chaîne, car Disney a complètement réorganisé son calendrier pour 2022 et 2023, éliminant plusieurs projets de Marvel et 20th Century Studios. Bien sûr, le retour d’Indy a été le plus affecté, puisque le reste du titre n’a subi qu’un retard de quelques semaines ou quelques mois.

Source : Excelsior