Disney retarde la sortie en salles de certains des plus grands titres | Divertissement

Disney modifie une nouvelle fois son calendrier de sortie, repoussant des films tant attendus comme Indiana Jones 5 ou les prochains volets de l’univers cinématographique Marvel : Doctor Strange, Black Panther, Thor…

La pandémie de coronavirus a complètement modifié le Projets de première Disney, retardant d’une année entière la Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Même s’il semblait que les choses reprenaient leur cours, avec son récent film Shang-Chi et la légende des dix anneaux en tête du box-office, Disney a finalement décidé de reporter une nouvelle fois le les prochaines versions de l’UCM.

Comme le rapporte Variety, Disney a retardé (presque) toutes les sorties de Les studios Marvel prévu pour 2022, ce qui signifie qu’il faudra attendre encore un peu pour voir Doctor Strange dans le multivers de la folie, un film très souhaité par les fans car il se connecte avec Scarlet Witch and Vision et le prochain Spider-Man : No Way Home.

Ainsi, la suite de Doctor Strange passe du 25 mars au 6 mai 2022. Ainsi, Thor : Love and Thunder, prévu à cette date, passe du 6 mai au 8 juillet, et Black Panther : Wakanda Forever It va du 8 juillet au 11 novembre 2022.

Cela implique que The Marvels, prévu pour le 11 novembre, se déplace, en principe, au 17 février 2023, puisque la première d’Ant-Man and the Wasp : Quantumania a été déplacée de cette date au 28 juillet 2023.

Cette dernière date était auparavant fixée parmi les 31 projets que Marvel Studios a en cours, une date qui à l’époque n’avait pas encore été révélée à quel projet elle correspondrait et que beaucoup spéculaient avec le film Fantastic Four.

Mais sans aucun doute le film de disney celui qui a subi le plus de retard a été Indiana Jones 5, qui est passé du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023, soit près d’un an de retard de plus.

Curieusement, il semble que les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ait été le seul des prochains films MCU qui n’a pas vu sa première affectée (du moins pour l’instant), poursuivant son projet de première en salles le 5 mai 2023.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.