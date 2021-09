Disney + retarde le prochain film

La sortie de Sneakerella, un nouveau film Disney + dont la production a terminé l’année dernière, aurait été reportée à l’année prochaine. Le film est un autre récit du conte de fées de Cendrillon, qui se déroule cette fois dans le monde de la conception de baskets. Il met en vedette Chosen Jacobs et Lexi Underwood, qui a récemment été vu dans Little Fires Everywhere, dans le nouveau film réalisé par Elizabeth Allen Rosenbaum.

Dimanche, Dejaview Stream a rapporté que Sneakerella avait été retardée, citant un utilisateur de Twitter et un contact publicitaire pour Sneakerella. Le représentant a confirmé que Sneakerella n’était pas transférée sur Disney Channel, malgré un communiqué de presse de Disney Music le qualifiant de film original de Disney Channel. Une novélisation officielle du film a également été retardée de novembre à mai 2022, puis repoussée à février 2022. Sneakerella sera toujours diffusée sur Disney +, mais a toujours été produite par Disney Channel comme Secret Society of Second-Born Royals et Phineas et Ferb: Candace Contre l’Univers.

Une raison possible du retard pourrait être la sortie de Cendrillon par Amazon Prime Video, avec la pop star Camila Cabello. Comme Sneakerella, c’est aussi une version modernisée du conte de fées. Disney + abrite également d’autres adaptations de Cendrillon, notamment le classique animé de 1950, le téléfilm de Brandy en 1997 et Ever After. (Assez curieusement, l’adaptation en direct de Cendrillon en 2015 par Disney n’est pas disponible sur Disney + pour le moment.)

Sneakerella met en vedette Jacobs dans le rôle d’El, un aspirant créateur de baskets du Queens qui travaille dans un magasin qui appartenait autrefois à sa défunte mère. Il garde ses talents secrets de ses deux demi-frères et sa vie change lorsqu’il rencontre Kira (Underwood), la fille du magnat des baskets Darius King (John Salley). Les deux se lient sur leur amour des baskets et les rêves d’El deviennent réalité avec l’aide d’une fée marraine. Yvonne Senat Jones, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Robyn Alomar, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart et Hayward Leach sont également à l’affiche.

Le film a été écrit par Tamara Chestna, George Gore II et Mindy Stern. Jane Startz et Rachel Watanabe-Batton sont productrices exécutives. Rosenbaum, qui a également réalisé Romana et Beezus et Aquamarine, est également producteur exécutif du projet.