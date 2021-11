Disney retarde son premier film Star Wars depuis The Rise of Skywalker

Après la sortie de Star Wars : The Rise of Skywalker, Disney a pris du recul. Alors que The Last Jedi, The Rise of Skywalker et Solo ont tous été des succès retentissants au box-office, la réaction critique a été au mieux tiède. Il était temps de comprendre ce qui n’allait pas, ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas d’autre nouveau film Star Wars avant au moins quelques années. Malheureusement, l’attente va être encore plus longue que prévu. Le Hollywood Reporter rapporte que Disney a retardé l’escadron Rogue de Patty Jenkins.

Le film Rogue Squadron retardé par Disney

En décembre dernier, Disney a annoncé une tonne de projets Star Wars à venir lors de sa Journée des investisseurs 2020. Parmi les projets figurait un tout nouveau film intitulé Rogue Squadron, qui devrait être réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman). Selon Disney, Rogue Squadron « présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans un manège à sensations fortes et à grande vitesse, et déplacent la saga dans l’ère future de la galaxie ».

Rogue Squadron allait être le premier long métrage de Star Wars depuis 2019. Sa sortie est désormais mise en doute. Selon THR, Patty Jenkins et l’écrivain Matthew Robinson travaillent sur le scénario depuis plus d’un an. Ils prévoyaient de commencer la préproduction avant la fin de l’année, la production commençant en 2022. Des sources disent maintenant que le calendrier de Jenkins a forcé l’équipe à repousser le calendrier. En conséquence, Disney aurait retiré Rogue Squadron du calendrier de production.

Le site n’a pas été en mesure de fournir des détails supplémentaires sur le retard. Jenkins travaille actuellement sur Wonder Woman 3 pour Warner Bros. et un film Cléopâtre pour Paramount. Des sources disent à THR que Jenkins prévoyait de terminer Rogue Squadron avant de passer à Wonder Woman 3. Maintenant que le film Star Wars est dans les limbes, il est possible que Jenkins saute directement dans la suite de Wonder Woman.

Que fait ensuite Lucasfilm ?

Pour l’instant, même avec un retard de production, Rogue Squadron devrait sortir le 22 décembre 2023. Cela semble incroyablement peu probable si les rapports de THR sont exacts. Comme nous l’avons vu avec tous les films MCU à venir, Disney est prêt et disposé à retarder tout ou partie de ses films si nécessaire. De plus, de nombreux autres projets Star Wars sont en préparation. Le livre de Boba Fett arrive sur Disney Plus le mois prochain, Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka et Rangers of the New Republic sont tous en préparation, et Kevin Feige et Taika Waititi font leurs propres films Star Wars.